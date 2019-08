Primer ministro de Pakistán advierte que Cachemira podría convertirse en otra Srebrenica

Islamabad, 15 ago (Sputnik).- El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, advirtió que la situación en Cachemira podría derivar en una» matanza de musulmanes» similar a la de Srebrenica, si la comunidad internacional se queda de brazos cruzados.

«¿Va a observar en silencio el mundo otra masacre y limpieza étnica de musulmanes al estilo de Srebrenica en la Cachemira ocupada por la India? Advierto a la comunidad internacional que, si lo permite, habrá repercusiones y consecuencias graves en el mundo islámico», publicó Khan en su cuenta de Twitter.

La situación, según él, podría desembocar en «radicalización y nuevo cinco de violencia».

El primer ministro pakistaní recordó que la India desplegó más tropas en una región que ya estaba militarizada en exceso, mantiene un toque de queda desde hace 12 días y un total bloqueo informativo.

Will world silently witness another Srebrenica-type massacre & ethnic cleansing of Muslims in IOK? I want to warn international community if it allows this to happen, it will have severe repercussions & reactions in the Muslim world setting off radicalisation & cycles of violence

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) 15 de agosto de 2019