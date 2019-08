Hacienda reduce más de ¢2500 millones de presupuesto del Poder Judicial 2020 ante decisión de no aplicar Ley 9635 en remuneraciones

San José, 20 Ago (Elpaís.cr).- El Ministerio de Hacienda informó hoy que ante la decisión del Poder Judicial de no aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) en materia de remuneraciones, el Ejecutivo excluyó ¢2.543 millones del proyecto de presupuesto 2020 de este Poder de la República.

Ese monto se había incorporado al presupuesto, con mucho esfuerzo, para la creación del juzgado anti corrupción, en atención a una solicitud expresa de los señores magistrados, quienes aseguraron que no era posible satisfacer esta obligación con los recursos asignados.

No obstante lo indicado por el Poder Judicial, este lunes se dio a conocer que por votación de mayoría, los magistrados de la Corte Plena decidieron que no ajustarían los salarios del personal del Poder Judicial a la nueva normativa que en materia de incentivos y anualidades estableció la Ley 9635.

Lo anterior significa que, a diferencia de los 127 mil funcionarios del Gobierno Central, a quienes ya se les realizó la conversión de estos pluses de montos porcentuales a nominales para evitar el crecimiento exponencial del gasto, los 14 mil trabajadores actuales del Poder Judicial mantendrán el pago de estos pluses en términos porcentuales y con ello el crecimiento del monto asignado a remuneraciones.

“Entendimos la explicación del Poder Judicial cuando aseguró que el presupuesto asignado les impedía cubrir la atención del juzgado anti corrupción. Por eso, a pesar de las limitaciones presupuestarias del Gobierno, buscamos entre todas las posibilidades una que permitiera atender este requerimiento”, comentó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

“Lo que no se nos informó fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9635 y por tanto mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento en remuneraciones. Siendo así, no vemos la voluntad por contribuir con el ajuste que de manera vehemente les hemos instado realizar por el bien de este país”, agregó.

La ministra Aguilar aseguró que “con mucho gusto, de ser necesario, mediante moción, el Poder Ejecutivo se compromete a reintegrarle los recursos al Poder Judicial en cuanto se ajusten a la Ley”.