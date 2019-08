El presidente del Parlamento neozelandés cuida al hijo de un diputado durante un pleno

Madrid, 21 Ago. (EUROPA PRESS).- El presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda, Trevor Mallard, ha compatibilizado este miércoles las funciones organizativas propias de su cargo con las de cuidador de un bebé, el hijo de un diputado que había acudido con él a una sesión parlamentaria.

«Normalmente, la silla presidencial solo la utilizamos los presidentes, pero hoy un VIP se ha sentado conmigo», ha afirmado Mallard en su cuenta de Twitter, donde ha compartido imágenes del momento y ha felicitado al diputado, Tamati Coffey, y a su novio por «el nuevo miembro de la familia».

New Zealand’s Waiariki MP Tāmati Coffey had an easy time in their House of Representatives chambers with his newborn child. The Speaker of the House Trevor Mallard on the Speaker’s Chair that is mostly out of bounds took the child, enjoyed giving the newborn some milk!#tukonews pic.twitter.com/6tyxZzfJwu

— Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) 21 de agosto de 2019