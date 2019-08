Presidente Alvarado y fracción PAC piden renuncia del diputado Welmer Ramos

San José, 21 Ago (Elpaís.cr).- El presidente Carlos Alvarado y la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC), solicitaron al legislador Welmer Ramos renunciar a su cargo, tras solicitar la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) al Ministerio Público una investigación penal en dos supuestos casos de faltas de probidad.

Ramos González, ex ministro de Economía, Industrias y Comercio (MEIC), había firmado un compromiso en el que aseguraba que renunciaría si dicha Procuraduría encontraba faltas éticas cuando ejerció el cargo en asuntos relacionados con cementazo.

Alvarado dijo que el legislador debe honrar su compromiso y separarse del cargo, petición respaldada por sus compañeros en la fracción del PAC.

«El Diputado Welmer Ramos debe honrar su compromiso, teniendo claro que reconocemos su integridad y la lucha que, desde hace muchos años, ha dado por romper los poderosos intereses del duopólico mercado del cemento y lograr que se beneficiara toda la ciudadanía», indicó la Fracción PAC en un comunicado.

“Esta posición que asumimos es congruente para cumplir con nuestros postulados fundamentales como partido político y con el compromiso asumido durante la campaña electoral; eso sí, reconociendo la integridad y la defensa que debe sostener para corroborar su inocencia y sus actuaciones respecto de la apertura del mercado del cemento, el cual ha sido siempre una posición del PAC”, dijo la jefe de fracción, Nielsen Pérez.

Además, sostuvo la legisladora que esta posición es congruente con la férrea defensa que hemos hecho, ante un clima de hostilidad y debilitamiento de la institucionalidad costarricense.

“Debemos cumplir con las resoluciones de las instituciones, como un principio básico de la defensa de la democracia costarricense”, sentenció.

Cabe resaltar que desde el inicio de su gestión como diputado, Ramos González ha enfrentado presiones del sector farmacéutico por su lucha para rebajar el precio de los medicamentos, así como regular las ganancias de la empresas emisoras de tarjetas de crédito.

Renuncia a la inmunidad

Ramos aseguró la tarde de este miércoles en entrevista con el Canal 7 que el presidente Carlos Alvarado y los diputados de su bancada están “sobreactuando” ante las solicitudes de que renuncie a su curul.

“Me parece que hay una sobrerreacción del Presidente porque el informe creo que aún no lo tiene, yo lo recibí hasta hace unos minutos, y de lo que habla es de que hay una posibilidad de ese delito.

Ramos llamó la atención de que “están sobreactuando en cuanto a que no están respetando el principio de inocencia y no están aceptando exactamente los pactos que hemos suscritos unos y otros, que era que se demuestre, y aquí no hay demostración”.

El diputado informó que habló esta tarde con el presidente Carlos Alvarado y él en ningún momento le solicitó la renuncia, ni tampoco lo hizo su partido.

Ramos aseguró que presentará este mismo miércoles o a más tardar el jueves la renuncia a su fuero de inmunidad, pero se mantendrá en su cargo como diputado.

«Renunciaré a mi inmunidad de manera inmediata y aceptaré la denuncia que tengo allá para defenderme, en el momento en que se demuestre que se incurrió en una falla al deber de probidad pues renunciaría, pero creo que aquí se está haciendo un juicio político y se está violentado el principio de inocencia», advirtió.

Según el legislador, el compromiso que firmó en diciembre de 2017 estipula que renunciaría siempre y cuando la Procuraduría General de la República demostrara que incurrió a una falta al derecho de probidad, cosa que, dice, no ha sucedido.

«La Procuraduría en ninguna parte está diciendo que demostró que yo incurrí en algún hecho de faltas al deber de probidad, dice que hay una posibilidad, no una demostración, por lo tanto seguiré defendiendo mi principio de inocencia donde sea», afirmó Ramos a Telenoticias.