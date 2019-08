Acoplamiento de la nave Soyuz MS-14 a la EEI está prevista para noche de lunes a martes

Moscú, 24 ago (Sputnik).- Los especialistas del Centro ruso de Control de Vuelos Espaciales informaron a la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) de que el nuevo intento de la nave Soyuz MS-14 con el primer androide ruso Fedor de acoplarse a la Estación Espacial Internacional (EEI) tendrá lugar la noche al 27 de agosto.

La trasmisión de las negociaciones de los especialistas con la tripulación de la EEI fue realizada por la NASA.

Se informa también que la noche del 25 al 26 de agosto, la nave Soyuz MS-13 será reacoplado desde el módulo Zvezda al módulo Poisk, con el objetivo de liberar el módulo Zvezda para acoplamiento de Soyuz MS-14.

Given the issues, emerged during the docking of the #SoyuzMS14 spacecraft with the ISS, the state commission chaired by Roscosmos Director General Dmitry Rogozin will held a meeting to consider the situation and discuss the measures to overcome the fault in the docking system. pic.twitter.com/turpSi08Rf

