Maduro dice que derechos sociales no se dan solo a chavistas como dice informe de Bachelet

Caracas, 27 ago (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el martes que los derechos sociales en su país no se otorgan con discriminación como habría asegurado la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el informe que presentó en julio pasado.

«En el informe de Michelle Bachelet dice que los derechos sociales se establecen en Venezuela con discriminación, que la salud, el carnet de la patria (documento para asignación de bonos), el CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) y la educación solo se le da a los chavistas, mentira Michelle Bachelet no le mientas al mundo», expresó en cadena de radio y televisión.

El jefe de Estado reiteró que Bachelet firmó un informe sobre Venezuela elaborado por especialistas vinculados al Departamento de Estado de EEUU.

#EnVideo 📹 | Presidente @NicolasMaduro: Venezuela tiene un sistema de seguridad, de protección social y de salud profundamente humano y solidario (…) El paciente siempre ha sido un paciente y no un cliente #VenezuelaTierraDePatriotas pic.twitter.com/8sPeF8iT5N — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 27 de agosto de 2019

El pasado 4 de julio, la expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) hizo público un informe con las conclusiones de la visita que realizó a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio.

En el documento expuso presuntas violaciones al derecho a la salud, uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales, entre otros.

De igual manera, Maduro aseguró que en su país la medicina no es una mercancía y llega a las personas más vulnerables.

«El paciente siempre ha sido paciente y no un cliente, y la medicina ha sido medicina y no mercancía, esa es la diferencia Michelle Bachelet, que en Venezuela con Barrio Adentro (programa de salud con Cuba), la medicina no es una mercancía y el paciente es paciente humano, tratado así y no un cliente», acotó.

En su alocución, el presidente venezolano informó además que la Misión Milagro, que desarrollan los Gobiernos de La Habana y Caracas desde el año 2004, ha logrado operar de la vista a más de seis millones de personas en América Latina y El Caribe. (Sputnik)