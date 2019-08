Presidente brasileño llama a gobernadores a proteger soberanía ante incendios en Amazonía

Río de Janeiro (Brasil), 27 ago (Sputnik). El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, resaltó este martes la necesidad de defender la soberanía del país en una reunión que tuvo este martes con los gobernadores de las nueve áreas afectadas por el incendio en la Amazonía, que ya lleva 22 días.

La «Amazonía no fue olvidada, fue usada políticamente desde la época de (el ex presidente) Collor de Mello (1990-1992), y lo que (presidente francés Emmanuel) Macron dijo es que la internalización de la Amazonía está abierta, pero eso solo ocurre en la cabeza de él, y hay que unirnos para proteger la soberanía con respecto a quienes me antecedieron, fue una irresponsabilidad esa política, usando al indio como mano de obra», aseguró el mandatario en la reunión.

Bolsonaro respondió de esta manera al gobernador del estado de Rondonia (noroeste), Marcos José Rocha, quien reprodujo un diálogo mantenido con un indígena de 14 años, que le habría dicho que las comunidades «no quieren asistencialismo» sino «trabajar».

De la reunión participaron los gobernadores de los estados que componen la Amazonía: Acre (noroeste), Rondonia, Roraima (norte), Amazonas (noroeste), Mato Grosso (oeste), Amapá (noreste), Pará (noreste), Maranhao (noreste) y Tocantins (centro).

Pero también estuvieron presentes los ministros de Defensa, Fernando Azevedo; Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, Medio Ambiente, Ricardo Salles; de Casa Civil, Onyx Lorenzoni; de la Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos; de la secretaría general, Jorge Antonio de Oliveira y del gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno.

La reunión tuvo lugar en el palacio de Planalto (sede del Gobierno), en Brasilia, donde los gobernadores tuvieron la oportunidad de expresar el cuadro de situación de sus respectivos distritos y planificar los pasos a seguir para controlar el fuego y de cara a la reconstrucción de la floresta y la investigación de las causas del desastre, aunque no se mostraron avances considerables en este último aspecto.

Bolsonaro criticó las demarcaciones de tierras indígenas diseñadas en la década de 1990 y estimuló el debate sobre la exploración mineral en esos territorios.

Los gobernadores de Amazonas, Acre, Roraima, Rondonia y Tocantins recogieron el guante y plantearon que es preciso estimular la producción en esas tierras.

«Insultos» de Macron

Antes, Bolsonaro dijo a periodistas que su par de Francia deberá «retirar insultos» contra su persona antes de aceptar la ayuda de 20 millones de euros que ofreció el grupo de países conocido como G7.

«No tenemos nada en contra del G7, tenemos algo contra un presidente del G7, de quien no sabemos cuál es su intención», dijo Bolsonaro en referencia a Macron y luego de leer un tuit del presidente estadounidense Donald Trump en el que lo respalda.

Trump afirmó que conoció «bien al presidente Jair Bolsonaro en nuestros tratos con Brasil, está trabajando muy duro en los incendios de Amazonía y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo para la gente de Brasil, no es fácil. ¡Él y su país tienen el apoyo total y completo de los Estados Unidos!».

Helder Barbalho, gobernador de Pará, expresó que no está de acuerdo «con las manifestaciones del presidente de Francia de sugerir un proceso de internacionalización».

Afirmó que los 20 millones de euros ofrecidos por el G7 son escasos, propuso, en cambio, usar los recursos disponibles del fondo Amazonía y dejó en claro que «esta crisis no es de este Gobierno sino que es continuada año a año desde que la deforestación de la floresta viene aconteciendo».

La Amazonía es el bosque tropical más extenso del mundo, ocupa parte del territorio de Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guayana francesa, Guyana, y Surinam.

En Brasil se registraron 82.285focos de fuego en lo que va del año, una cifra muy por encima de los 45.656 casos medidos en el mismo período de 2018, informó este martes el Instituto Nacional Investigaciones Espaciales (INPE).

De ese total el 51,9 por ciento de los focos corresponden al bioma Amazonía, según los datos anuales difundidos por el INPE en su web, y el 30,5 por ciento a Cerrado, que es una ecorregión de sabana tropical. (Sputnik)