Alcaldesa de San Juan rebate críticas de Donald Trump contra Puerto Rico

Santo Domingo, 28 ago (Sputnik).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, aseguró el miércoles que Puerto Rico está mejor preparado para resistir el eventual embate del huracán Dorian en las próximas horas, y que los boricuas no tienen tiempo para «la incompetencia» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Estamos en el terreno, ocupados, trabajando… No tenemos tiempo para el tuiteo y la incompetencia del presidente de Estados Unidos», aseguró la edil boricua a la cadena NBC, interrogada sobre las recientes publicaciones de Trump en su cuenta de la red social Twitter a propósito del inminente paso de Dorian por Puerto Rico.

Trump dijo que Puerto Rico era uno de los lugares más corruptos del mundo y que sus políticos eran incompetentes o corruptos, criticando además el manejo del Gobierno de la isla al paso del devastador huracán María en 2017.

Cruz instó al mandatario norteamericano a «hacerse a un lado» mientras las autoridades de la isla se preparan para soportar el paso de Dorian, que se espera llegue a territorio puertorriqueño convertido en un huracán Categoría 1 (vientos de entre 120 y 150 kilómetros por hora).

I said yesterday that Trump needs to be quite, “calm down” get out of the way and make way for those of us who are actually doing the work on the ground. Maybe Trump will understand this time around THIS IS NOT ABOUT HIM; THIS IS NOT ABOUT POLITICS; THIS IS ABOUT SAVING LIVES. https://t.co/uy5dZY9uwY

— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) 28 de agosto de 2019