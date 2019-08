El derecho a huelga: política para 2022

La moción más absurda que he visto en los últimos doce meses es la que “aceptaría las huelgas en los servicios de salud”. No es que no haya visto estupideces mayores en mis sesenta años, claro que he visto de todo, pero esto de querer respaldar el derecho a huelga en los servicios de salud es “una perversidad”, que deja dibujado de cuerpo en entero a quien la promueve.

En el año 1982 hubo una huelga de dos meses y medio, dio la casualidad que coincidía con mi especialización y el jefe de ortopedia, sencillamente no aceptaba huelgas: “trabajen y si quieren después de almuerzo se van a huelga”.

Desde luego que no tuvimos huelga, además que a mi personalmente no me parecía, incluso un ginecólogo que andaba al cierre del servicio de emergencia, tuvimos graves problemas pues en el auditorio del HSJD, le dije que tendría que meterme un balazo porque yo NO IBA A DEJAR DE ATENDER LAS EMERGENCIAS, pasara lo que pasara, debido a que un peso no valía la muerte de nadie. De hecho se me rebajó el salario de dos y medio meses pese a haber trabajado normalmente.

No quiero entrar en detalles con la recién pasada huelga médica, creo que quien hace guardias médicas debe estar bien pagado, siempre he creído eso y seguiré creyéndolo. Yo hice guardias cuando había que hacerlas, pero nunca me gustaron, prefería ganar menos y ajustarme a eso, que dormir fuera de mi hogar.

La mayoría de los médicos de la CCSS ganan mal o muy mal, eso no lo publican, estamos hablando de quienes tienen trabajo pues son mucho más los que no lo tienen, eso tampoco lo cubren los titulares porque no vende.

Un médico medio gana cuando tiene veinte años de antigüedad en adelante: por eso vemos médicos de sesenta y hasta setenta años trabajando, porque la pensión no les alcanza, así de sencillo, nunca se revisó el sistema salarial al gremio médico y se caería en esas tribulaciones.

Yo ya estoy viejo, aunque todavía estudio y doy mis servicios médicos, pero con el ritmo que yo elijo, estudié medicina porque me gustaba, me gusta y me seguirá gustando siempre. La plata nunca me llegó por ahí, no, y siempre lo supe, no obstante si una muchacha o muchacho quieren estudiar medicina yo los animo, pero que se auto examinen porque es duro ser médico y seguir estudiando siempre, a pesar de los bajos ingresos garantizados.

Regresando a la crueldad donde alguien del PLN se está luciendo, no debe ser, se puede decir que es mejor estudiar el sistema de pagos de la institución y darlo como debe ser, crear el segundo y tercer turno, que ha sido rechazado por muchos sindicalistas: automáticamente se te tilda de “querer privatizar la CCSS”: este slogan se agotó, los sindicalistas deben aprender a pensar, a reinventarse, a ser más creativos: ¿Qué empresario inteligente querría una institución que siempre ha estado en quiebra? No creo que se pueda ser muy rico y hacer esa tontera a la vez, ese slogan se utilizaba hace treinta y cinco años.

Todos tienen derecho a comer, no puede ser de otra manera, pero en eso han fallado las autoridades de la Caja.

Respaldar ese adefesio leguleyo es tan imbécil como ¡declarar el derecho a la huelga a los policías! Seamos serios, ya los pericos se ven encaramados en la rama en el 2022, ahí se está claramente mostrando el deseo de un par de dirigentes del PLN a regresar a Zapote: hacerse gato bravo con el Zapote.

Busquen trabajo honesto, gánense la vida de una manera más decorosa, no lo hagan con la política, busquen y trabajen. En esta era de la información masiva inmediata no puede ser que la gente les crea esas patrañas. De esta política de barrio nacen los Trump y los Bolsonaros, asco de políticos, aquí ya se empiezan a ver los “recordemos a don Pepe”, eso es señal de males mayores: un elevado porcentaje de nuestros males está basado en el figuerismo.

Necesitamos reinventarnos como sociedad, definir lo que queremos y hacerlo. ¿Cómo se puede heredar el derecho familiar a una curul? Por eso este país está quebrado.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico