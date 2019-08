Ex fiscal Chavarría aseguró a diputados no haber recibido presiones del PAC durante investigación por manejo de dineros

San José, 30 Ago (Elpaís.cr).- Jorge Chavarría ex Fiscal General de la República aseguró a diputados que investigan el financiamiento y gastos electorales del Partido Acción Ciudadana (PAC), que no recibió presiones de esa agrupación política costarricense. «No recibí presiones del PAC por investigaciones realizadas en los años 2006 y 2010», dijo Chavarría al insistir en que Ottón Solís nunca lo llamó. De acuerdo con la Fracción legislativa del PAC, pese a la insistencia de los diputados Gustavo Viales e Ivonne Acuña de la Comisión que investiga dicho partido, Chavarría mantuvo su posición de no haber sido presionado por ninguna autoridad partidaria. Reiteró que con toda la prueba documental que se analizó, los fiscales del caso concluyeron que no había mérito ni material probatorio para encauzar a Ottón Solís ni a Margarita Bolaños. No recibir ninguna presión de las autoridades del Partido Acción Ciudadana (PAC) por las investigaciones realizadas por las liquidaciones de las campañas electorales de los años 2006 y 2010 fue la constante respuesta del ex Fiscal General, Jorge Chavarría, durante su comparecencia del viernes en la Asamblea Legislativa ante la Comisión investigadora. El ex fiscal Chavarría también comentó que Epsy Campbell lo visitó, únicamente para hacer consultas generales, nunca para recibir presiones ni procurar que beneficiarán a ninguna autoridad partidaria. La diputada Catalina Montero le consulto de manera directa sí Ottón Solís lo había llamado, visitado o presionado y la respuesta del compareciente fue: “No señora Diputada”. Al ser consultado acerca de la investigación Chavarría también fue concluyente: “con toda la prueba documental que se analizó los fiscales del caso concluyeron que no había mérito ni material probatorio para encauzar a Ottón Solís ni Margarita Bolaños”. Respecto de las presiones que han querido remarcar los otros miembros de la Comisión se reitera, una vez más, la falsedad de las presiones que se recibieron en estas indagaciones, tal como también lo han señalado las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República, resaltó la Fracción del PAC.

“Doña Epsy lo que hizo fue en una ocasión hablar conmigo yo me hice acompañar con Carlos Meléndez, ella lo que llegó más que todo fue a comentar que ella había entendido de manera distinta el Código Electoral y el tema de financiamiento de Partido Políticos, no era una presión, era como aclarar cuestiones técnicas en relación a una legislación muy novedosa como era la legislación electoral”, aclaró el Ex fiscal General.

La diputada Catalina Montero preguntó si esas supuestas presiones de don Otón Solís, como sostienen diputados del Partido Liberación Nacional y del evangélico Nueva República configuran un delito, a lo que el Ex fiscal dijo que técnicamente podría ser que se configure, lo que pasa, según dijo, es que en la forma en que se da es imposible una investigación, pues es tierra de nadie.

“Sobre todo porque yo no estaba dispuesto a ceder, fue una expresión desafortunada, abusiva de parte de él, pero de mí no iba a encontrar respuesta y no la encontró y quedó en ese ámbito”, explicó Chavarría.