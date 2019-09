Colombia: El líder de las FARC Jesús Santrich acusa a Duque de traición

Esta es la segunda declaración que ofrecen los históricos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta vez fue protagonizada por Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, en ausencia de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien leyó la primera declaración del pasado 29 de agosto, así como de Hernán Dario Velasquez, alias el Paisa.

Al igual que lo hizo el pasado 29 de agosto su compañero Iván Márquez, Santrich anunció «el comienzo de la Segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión». Esto hace referencia al lugar del alzamiento de 1964, la vereda de Marquetalia, donde Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas dieron inicio a la lucha y fundaron las FARC.

Santrich acusó al Gobierno de Iván Duque de traicionar el al Acuerdo de Paz de La Habana.

«[Iván Duque] asegura sin inmutarse que lo que él no firmó, no lo obliga, desconociendo que el acuerdo se firmó con el Estado. Evidentemente el establecimiento no quiso respetar los principios que rigen las negociaciones, el pacta sunt servanda y la buena fe. El Estado que no respeta sus compromisos no merece el respeto de la Comunidad Internacional, ni de su propio pueblo», afirmó Santrich.

Además, expresó que su objetivo «no es el soldado ni el policía, el oficial ni el suboficial respetuosos de los intereses populares, sino la oligarquía», a quien acusó de ser «y corrupta, mafiosa y violenta».

«En nuestra decisión está no seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose, cada vez más, a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra. De ahí nuestro llamado también a los integrantes de la Fuerzas Públicas que tengan dolor de pueblo, a que caminemos juntos por sus reivindicaciones y su felicidad», especificó.

«Dentro de esa ruta, buscaremos de inmediato coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado las banderas que tremolan patria».

Santrich habla de trabajar por un nuevo Gobierno de transición producto de «una gran coalición de fuerzas de la vida, de justicia social y democracia que convoque a un nuevo diálogo de paz». Subrayó que «existen las herramientas para seguir intentando una salida concertada, impulsando un proceso constituyente abierto hacia la superación de la exclusión».

La guerrilla más antigua de América Latina llegó a su fin en noviembre de 2016, cuando los líderes de las FARC y representantes del Gobierno suscribieron el acuerdo de paz. Aquel documento sembró la esperanza de alcanzar la paz en un país que vivió sumido en un conflicto por más de 50 años.

Tras la entrada a la Presidencia de Iván Duque en agosto de 2018, los exguerrilleros comenzaron a sentir la hostilidad del nuevo Gobierno, que consideraba los acuerdos de paz como una concesión excesiva a los rebeldes. Por otra parte, se incrementaron los enfrentamientos con antiguos rebeldes y activistas sociales, sobre todo en las áreas rurales.

Un año después, el 29 de agosto de 2019 un grupo de antiguos rebeldes de las FARC anunció que retomarían las armas. Según Iván Márquez, en los tres años de paz más de 500 líderes comunitarios fueron asesinados en las comunidades más pobres del país y 150 guerrilleros murieron en medio de la indiferencia del Estado.

Tras el alzamiento, Iván Duque, ordenó a la Fiscalía General emitir una orden de capturacontra los disidentes. Más tarde, el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, anunció que nueve presuntos disidentes de la guerrilla fueron abatidos. (Sputnik)