Elon Musk lo revela todo sobre los extraterrestres, el Área 51 y el apocalipsis

Según Musk, hay un alto riesgo de que algún desastre apocalíptico le ocurra a la humanidad, lo que significa que tenemos que empezar a trabajar inmediatamente en la colonización de Marte u otros planetas. También reveló lo que realmente sabe sobre la existencia de los extraterrestres y contestó a la pregunta de si había visitado la base de investigación ultrasecreta conocida como Área 51 en el estado de Nevada.

«Hay una probabilidad de que algo le suceda a la Tierra»

El magnate de la tecnología cree que es fundamentalmente importante para los humanos lanzar misiones de exploración en Marte «porque hay una cierta probabilidad irreducible de que algo le suceda a la Tierra».

«A pesar de nuestras mejores intenciones y de todo lo que intentamos hacer, hay una probabilidad de que fuerzas externas o algún error interno no forzado provoquen que la civilización sea destruida o lo suficientemente dañada como para que ya no pueda extenderse a otro planeta», consideró.

A su juicio, el hecho de que no hayamos logrado ver ningún alienígena hasta ahora podría indicar que nuestra sociedad está condenada a la destrucción. «Creo que no debemos dar por hecho que la conciencia continuará porque no hemos encontrado ningún alienígena», dijo Musk.Algunos científicos han sugerido que la razón por la que la humanidad ha sido incapaz de detectar civilizaciones extraterrestres es que los seres inteligentes inevitablemente perecen antes de volverse lo suficientemente sofisticados como para viajar por el espacio y enviar mensajes a través del cosmos.

«SpaceX tiene el Área 59 y es ocho veces mejor que el Área 51»

Musk también aseguró que el Gobierno de EEUU no está encubriendo la existencia de extraterrestres: «Hay gente que cree que hemos encontrado extraterrestres. Confíen en mí, yo lo sabría: no lo hemos hecho».

Y a las preguntas de si ha estado en el Área 51 ha contestado bromeando: «SpaceX tiene el Área 59 y es ocho veces mejor que el Área 51». El multimillonario llamó a la humanidad a trabajar urgentemente en la construcción de tecnología que le permita colonizar otros planetas, ya que es la primera vez en los 4.500 millones de años de historia de la Tierra que existe una posibilidad real de extender la vida más allá de esta. (Sputnik)