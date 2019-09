¿iPhone 11 Pro? Ya lo sabemos casi todo sobre las novedades de Apple (fotos)

El 10 de septiembre saldrán al mercado los nuevos dispositivos de Apple y, como siempre, las redes están llenas de rumores y especulaciones sobre el próximo iPhone. El sitio web GSMArena, citando fuentes chinas, publicó el 1 de septiembre un informe que analiza las características de los nuevos dispositivos.

La información todavía no está confirmada, pero, según los datos disponibles, el iPhone 11 costará 749 dólares en EEUU y se parecerá a su antecesor, el iPhone XR, sobre todo por cómo es la pantalla. Dispondrá de un chip A13 y 4GB de memoria RAM. La cámara frontal será de 12 megapíxeles, y el Face ID funcionará desde diferentes ángulos para simplificar el desbloqueo.



El iPhone 11 Pro es el sucesor del iPhone XS, conservando su pantalla OLED. Dispondrá de un chip A13 y 6GB de RAM. La cámara frontal también será de 12 megapíxeles. Además, el Face ID se volverá más cómodo para desbloquear, aunque el dispositivo esté sobre la mesa. Debido a la carga inalámbrica inversa y la compatibilidad con Wi-Fi 6, las cámaras traseras triples de 12 megapíxeles, soporte para Apple Pencil y las opciones del almacenamiento a partir de 128 GB, el precio del nuevo dispositivo rondará los 999 dólares.

Details and prices of iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max became known #tech #technews #bestbuytips pic.twitter.com/NQYL04jdAi

— vikas (@vikasgandhi22) 2 de septiembre de 2019