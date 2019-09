Maduro activa alerta naranja en frontera con Colombia tras denunciar amenazas de agresión

Caracas, 4 sep (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el martes en alerta naranja la frontera con Colombia ante presuntas amenazas de acciones de bandera falsa contra su nación desde ese país, durante un acto militar en Caracas.

«Vamos a tomar un conjunto de medidas, para garantizar la paz y la soberanía, he ordenado al Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera, declarar una alerta naranja, frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela, e iniciar (…) el 10 de septiembre, hasta el 18 de septiembre los ejercicios militares Soberanía y Paz», expresó el jefe de Estado en una transmisión de radio y televisión.

El mandatario ordenó al Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, Remigio Ceballos, que el ejercicio militar se realice en toda la frontera occidental de Venezuela que abarca los estados Zulia (noroeste), Táchira (oeste) y Amazonas (sur), con el objetivo de conmemorar los 14 de la creación de esa división militar.

La actividad, destacó el presidente, servirá «para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, todo el sistema de armas, la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su paz y su tranquilidad».

El presidente acusó al Gobierno de Colombia de preparar acciones de falsa bandera, también conocidos como falsos positivos, con el objetivo de atacar a su nación.

«Deben saber las fuerzas militares de Colombia y el pueblo de Colombia que Iván Duque está preparando una agresión contra Venezuela», afirmó el presidente.

Además, Maduro aseguró que dentro de la oposición y de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría opositora) hay grupos que promueven este tipo de agresiones contra el país.

Venezuela enfrenta una guerra multiforme

Maduro denunció que Venezuela enfrenta una guerra de carácter no convencional que busca desmembrar al Estado y permitir una invasión extranjera.

«Somos víctima de una guerra multiforme de carácter no convencional (…) no es la guerra militar tradicional, es una guerra subterránea, es una guerra que tiene como objetivo no solo acabar con el presidente de la República, tiene un objetivo mayor, es desmembrar y destruir el Estado y la sociedad venezolana para que fuerzas exógenas entren a controlar las riquezas naturales», expresó en cadena de radio y televisión.

Maduro criticó el comportamiento de los representantes de la oposición, a quienes acusó de someterse a los designios de Estados Unidos.

Durante su alocución, el jefe de Estado aseguró que la guerra contra su país ha afectado a los servicios públicos en los últimos años.

«Una guerra contra los servicios públicos y en especial contra el servicio eléctrico (…) la guerra contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para dividirla, para debitarla, para enfrentarla entre sí misma y ponerla al servicio de la oligarquía colombiana», acotó.

Maduro además rechazó que el comandante del Comando Sur de EEUU, Craig Faller, amenace con atacar a Venezuela.

«Él dice que ellos tienen planes de tomar Venezuela cuando quieran (…) uno ve hablando a un oficial como Craig Faller y no está hablando un oficial, está hablando un procónsul, hablan con ínfulas de gobernante mundial y habla con las ínfulas de que gobierna América Latina y el Caribe, porque es el comandante del Comando Sur, Craig Faller baja los humos, te encontraste un hueso duro de roer que es la unión cívico militar de Venezuela», señaló.

En julio pasado, Faller dijo que su ejército continuará sobrevolando donde apliquen las normas internacionales, luego de que Venezuela denunciara la incursión de aviones espías de EEUU en la zona de información de esa nación sudamericana.

El Gobierno venezolano denunció que en los últimos tres meses ha habido un total de 78 violaciones por parte de aeronaves estadounidenses al espacio aéreo o a las regiones de información de sus vuelos. (Sputnik)