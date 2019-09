El último día después del fin

Los últimos años y más específicamente los últimos meses, han sido un inmoral relajo que atenta contra todo y contra todos. Los sindicatos deben recordar que “las mayorías no somos el estado ni el gobierno”.

Hacer bloqueos de carreteras, de calles, matonear a medio mundo, etc , son más medidas de maleantes que de gente responsable.

Claro que el derecho a la protesta es sagrado, pero no su uso y abuso en un país en quiebra: “quien sepa sumar dos más dos, sabe que estamos quebrados como país”, entonces seguir golpeando el tarro como un loco, sin provocar más que mayor caída en los estándares de calificación universal de riesgo, huida de los turistas que son nuestro mejor ingreso de divisas.

No, eso no podía ser de esa manera, las grandes mayorías no podemos pagar servicios médicos privados ni educación privada, ni guardias armados frente a la puerta del domicilio.

El mundo ha cambiado en los últimos diez años de forma increíble, ya no existen los antiguos “ismos” que tantos y tantos beneficios exorbitantes dieron a los sindicalistas, el ICE-INS-CCSS-JAPDEVA-RECOPE-ME P, y un largo etcétera, han dejado un país en bancarrota que yo preconicé desde otros medios de comunicación hace más de diez años, sin necesidad de ser profeta o gurú: esta tragedia se veía venir.

No podemos tener EMPLEADOS DE PRIMERA CLASE Y EMPLEADOS DE SEGUNDA CLASE en el sector público, y eso es lo qué hay. No podemos tener un gremio de educadores sin impartir lecciones por más de cien días: entonces sería mejor privatizar el MEP, como hizo Bush hijo en Luisiana, a raíz o tomando como excusa el huracán Katrina.

Los que van a privatizar la CCSS con su actitud son los sindicatos de la Caja misma. Ya vimos lo del despido masivo de JAPDEVA: cualquier día se presentará en una o varias instituciones más: por insolvencia únicamente.

Yo escribí un artículo hace seis años, donde explicaba que los países también quebrarían sin coherencia en sus políticas económicas (Grecia/Italia/España), que un negocio que gaste más que lo que produce, quiebra.

Un dirigente sindical privilegiado con salario y pensión: arengando a la violencia, por ese tipo de gente se termina un sindicato y una institución: recuerden los dos grandes del ICE, acabaron con la institución por medidas como esa: protestas virulentas y violentas.

Es hora de que todos, absolutamente todos, entendamos que estamos con el agua al cuello y que meses más meses menos, estaremos en una situación económica desesperante y desesperada: todos, porque el Estado se tendrá que declarar en insolvencia para pagar salarios. ¡Estamos financiando los 20 billones de colones de deuda interna con un cincuenta por ciento de crédito caro! Hace veinte años la deuda rondaba 1 billón de colones, durante el gobierno de Figueres hijo, hoy es veinte veces mayor!.

Anoche se inició una medida tendiente a regular las huelgas, con todo yo creo que llegó demasiado tarde, gracias a la inoperancia de Rodríguez, Pacheco, Arias, Chinchilla y Solís. La recesión que empezó en 2008, sigue creciendo como una bola de nieve y acabará por asfixiarnos a todos, lea bien a TODOS.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico