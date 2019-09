Putin: el liderazgo de Occidente toca a su fin

Vladivostok, 5 Sep (Sputnik).- El liderazgo de Occidente está llegando a su final, declaro el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante su participación en el el Foro Económico Oriental en Vladivostok.

«Creo que para todos está claro ahora, y el presidente de Francia, [Emmanuel] Macron, afirmó recientemente, que el liderazgo de Occidente toca a su fin», dijo Putin al intervenir en el quinto Foro Económico Oriental en la ciudad rusa de Vladivostok. El mandatario ruso añadió que no puede «imaginar que una organización internacional sea eficaz sin la participación de la India y China». Diálogo con el G7 El presidente ruso indicó también que Rusia está abierta para el diálogo con el Grupo de los Siete (G7). «En su día, el G8 tenía que celebrarse en Rusia. Estamos abiertos, y si nuestros socios quieren venir, estaremos encantados, no fuimos nosotros quienes pospusimos [la cumbre], sino nuestros socios», dijo Putin. Según el mandatario ruso, cualquier formato siempre es útil. «Siempre es un intercambio positivo de opiniones, incluso cuando se realiza levantando la voz. Por lo que tengo entendido, esta vez es lo que pasó en [la cumbre de] el G7, y aún así sigue siendo útil, por lo tanto, no nos negamos a ningún tipo de cooperación», agregó el presidente. Putin también abogó por incluir a Turquía en un formato más amplio similar al G7. «Ahora Turquía tras adquirir [los sistemas rusos] S-400, está bien protegida desde el cielo, por tanto su trabajo (…) en el semejante formato podría ser solicitado y apropiado, tomando en consideración su papel en los asuntos internacionales y en la región», indicó Putin.

El líder ruso dijo haber mantenido recientemente una conversación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien lamentó que Putin no hubiera planteado el tema de participación de Turquía en el grupo G7.

Misiles de EEUU en Japón y Corea del Sur

Putin también declaró que el Gobierno ruso está preocupado por los planes del Pentágono de desplegar misiles en Japón y Corea del Sur.

«El hecho de que el jefe del Pentágono haya anunciado que Estados Unidos se propone emplazarlos [misiles prohibidos por el Tratado INF] en Japón y Corea del Sur, no nos hace gracia, nos entristece y causa cierta preocupación», dijo.

Si EEUU emplaza sus misiles en Japón y Corea del Sur, lo haría bajo el pretexto de disuadir las amenazas provenientes de Corea del Norte, lo que para Rusia «también crea ciertos problemas importantes», añadió.

Según Putin, «estos sistemas de misiles cubrirían una parte significativa del territorio ruso, incluido en el Lejano Oriente», donde se encuentran dos bases navales rusas, una de buques de superficie en Vladivostok, y otra, de portaviones estratégicos y submarinos nucleares en la península de Kamchatka.

El presidente señaló que Moscú no está al tanto de la posición de Seúl y Tokio respecto a estos planes de EEUU y que todavía no ha debatido este tema con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

Canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania

Además, el mandatario ruso señaló que Rusia y Ucrania están a punto de concluir las negociaciones sobre el intercambio de prisioneros.

«Por razones humanitarias, estamos a punto de finalizar las negociaciones, que mantenemos también con las autoridades oficiales», dijo Putin.

Según el líder ruso, el intercambio de prisioneros sería un paso hacia la normalización de las relaciones entre los dos países.

En perspectiva histórica, añadió, la normalización es «inevitable» pero, en perspectiva cercana, «dependerá en gran medida de las actuales autoridades ucranianas».

Kiev y Moscú están ultimando la fecha y los detalles del canje de prisioneros.

Sobre protestas autorizadas

Asimismo, el presidente de Rusia aseguró que las manifestaciones que se realizan dentro del marco de la ley a veces pueden ser positivas.

«Cuando la gente expresa su punto de vista, incluido en las protestas —y como ya lo dije antes, considero que ellos tienen ese derecho— lleva a veces a resultados positivos», dijo.

Las manifestaciones, agregó, encauzan a veces a las autoridades en «la dirección correcta para que resuelvan de manera más eficiente los problemas».

«Pero es necesario actuar constructivamente, respondiendo a los intereses del país y de la gente y no a los intereses mezquinos de ciertos grupos», remarcó.

Es importante, insistió, que todo se haga en el marco de las normas y leyes establecidas.

Desde mediados de julio Moscú es escenario de protestas no autorizadas convocadas por candidatos que no fueron admitidos en las próximas elecciones municipales por no reunir la cantidad necesaria de firmas y otras irregularidades.

Situación en el estrecho de Ormuz

Putin agregó también que Rusia tiene capacidades militares de defender sus naves en el estrecho de Ormuz.

«Considerando el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas y Armada, desde el punto de vista técnico y militar no es un problema para nosotros», comentó Putin acerca de si es posible el envío de buques militares rusos al estrecho de Ormuz.

En este contexto, apuntó a la importancia de que «todas las acciones sean eficaces y lleven a la solución, el aumento de la seguridad en la región y el estrecho de Ormuz».

Putin también recalcó que Rusia está interesada en que la situación no agudice y se resuelve.

El presidente indicó que hace unos años Rusia propuso crear un mecanismo con participación de todas las partes interesadas en el funcionamiento normal de las rutas marítimas que pasan por la zona y con cooperación de Rusia, EEUU y países asiáticos.

«En perspectiva se podría crear una organización internacional especializada en solución de estos problemas, lo estamos debatiendo con los colegas, incluidos los chinos y otros, a ver cuál será el resultado», agregó el líder ruso.

La situación en el golfo Pérsico y las áreas adyacentes empeoró significativamente en los últimos meses por los ataques a buques petroleros en la zona y la intención de EEUU de fraguar una coalición internacional para patrullar el estrecho de Ormuz.

Cosmódromo Vostochni

Además, el líder ruso afirmó que Rusia está interesada en involucrar a empresas extranjeras para llevar a cabo proyectos conjuntos en la base espacial Vostochni.

Putin recordó que la base Vostochni es un cosmódromo «sobre todo, para lanzamientos con fines civiles».

«Es posible trabajar allí junto con socios extranjeros y estamos interesados ​​en hacerlo, y por supuesto que vamos a atraerlos a esta cooperación», dijo.

El mandatario afirmó que Rusia lleva a cabo una intensa cooperación con la India, China, Europa y Estados Unidos en materia de lanzamientos espaciales y que está previsto realizar algunos lanzamientos para clientes extranjeros desde el cosmódromo Vostochni.

Asimismo, Putin señaló que Rusia está abierta a la cooperación en cualquier sector industrial, incluyendo con la empresa de construcción naval Zvezda o la planta de aviación de Komsomolsk del Amur.

«No veo ningún área que pueda estar cerrada a nuestros socios extranjeros, al contrario, estamos interesados en atraer a socios extranjeros, también para la fábrica Zvezda», dijo.

Esta empresa, recordó Putin, fabricará embarcaciones de gran tonelaje para plataformas continentales y para el Ártico, y algunas naves serían construidas parcialmente en astilleros en la India.

Hablando sobre la planta de Komsomolsk del Amur, donde se fabrican cazas rusos, recordó que junto con Francia e Italia ensamblan aviones Superjet. (Sputnik)