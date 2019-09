Tributar con sentido

Hace cincuenta años éramos un país de cogedores de café. Yo nací en la zona cafetalera de Naranjo y conocí muy bien esa cultura: la regla era que el cabeza de familia trabajara todo el año y que la esposa e hijos cogieran café de noviembre a febrero.

Año tras año, incluso el ciclo lectivo estaba supeditado a la temporada de recolección, si había una cosecha tempranera, se adelantaban las vacaciones.

Más de la mitad de mis compañeros de primaria eran esos hijos e hijas, en el colegio siguió algo similar, las autoridades educativas no se preocupaban mucho del porcentaje de estudiantes que perdían el bachillerato hasta por tres veces, en ese momento era ya prohibido seguir insistiendo en querer hacer otro examen, simplemente había que buscar trabajo.

Evolucionar desde la pobreza nunca ha sido fácil, aún en Costa Rica donde hemos tenido la bendición de una igualdad (hipócritamente manipulada) entre los diferentes sectores.

Después de la llegada de los gobiernos socialdemócratas (aunque los grandes logros sociales fueron obra del calderonismo), las cosas mejoraron para las grandes mayorías, de los Presidentes del PLN, el único que venía de cuna de oro fue Oscar Arias Sanchez, los demás no, por eso quizá la edad dorada de la socialdemocracia terminó cabalmente con ese Presidente.

Los años sesenta y setenta fueron años de préstamos de entidades internacionales como el BM y el FMI, eran préstamos a plazos muy largos y con bajos intereses, nuestra economía se manejaba con poco y apenas empezaba la era de la burocracia estatal.

Ya empezaban a colocarse los impuestos, recuerdo el primero que se llamó “el lunar”, aduciendo al lunar que tenía el Presidente Trejos Fernandez, impuso un 5% de ventas, entonces comprar algo significaba pagar cinco por ciento de su precio: ¿Con lunar o sin lunar? (Esa era la consigna de con factura o sin factura).

Los altibajos se manejaban con “las maquinitas” del BCCR: emisión de moneda sin respaldo, que después de la cogida de café, al ingresar dinero de las ganancias de los cafetaleros, se sacaban esos millones de la circulación. Era un sistema utilizado por los gobiernos, una especie de bonos estatales, que se recogían y el mundo costarricense seguía su rumbo. En realidad la vida era barata: no había tantas cosas en que gastar la plata y además casi todo era fabricado en el país.

Hasta la llegada del boom de San Andrés y de David Panama, donde los costarricenses acudían en tropel a comprar sus televisores y ropa, todo había sido más o menos sencillo y barato. Después abrieron comercios en la zona fronteriza de Paso Canoas (llamada El Miami de los pobres).

Habíamos acumulado bastante deuda interna y externa, que cabalmente le reventó en las manos a Rodrigo Carazo Odio y nos pringó a todos, no fue su mala administración sino su fuga del PLN que le cobrarían tan cara sus ex compinches, negándose a ayudarle en la Asamblea Legislativa(1978-1982), no pudo negociar la deuda o no quiso o no pudo, por otro lado algunos poderosos económicamente hablando, lo obligaron a mantener por un año la “flotación sucia” del dólar, que hizo grandes fortunas y acabó con otros grandes capitales.

Ya terminado su periodo, don Luis Alberto Monge, un ideólogo socialdemócrata como ninguno, tuvo que negociar con Reagan prestándole bases fronterizas a la contra nicaragüense: la gran paradoja, el más socialista de los cuatro fundadores del PLN tuvo que negociar con la derecha.

Ese enorme flujo de capital enderezó el país, no fue Carlos Manuel Castillo, a la sazón presidente del BCCR. Según círculos internos del gobierno, se conseguían 1.2 millones de dólares por día.

Hasta ese momento, después de los hechos del 48 y 55, solo la brutal escasez en época de Carazo había alterado nuestra paz diaria: la delincuencia nuestra era del tipo “robacalzones”, con la excepción de los contrabandistas al amparo del poder político(daban millones a los dos partidos cada cuatro años) que metían furgones de electrodomésticos diario (podemos hablar de eso otro día) y los contrabandistas de chirrite (el monopolio de FANAL era creación del famoso Juanito Mora, para venderle la cosecha de caña de sus haciendas al Estado costarricense que gobernó con mano firme diez años: toda la vida se han cocido habas).

Ya comenzaban a emerger capitales con el trasiego y venta de marihuana, criollos en su mayoría disfrazados de otro tipo de actividad como la tala y venta de madera a gran escala y otras actividades hasta la emergencia de la crema del narcotráfico internacional de la mano de un famoso expresidente nuestro.

Hasta los años ochenta empezó a hacerse necesario una mayor imposición de tributos por parte del estado: la clientela política había ido creando una burocracia en continuo crecimiento que resultaba cada vez más cara e ineficiente. Quisiera recordarles que la imposición de impuestos propició la caída de don Alfredo González Flores de parte del capital nacional y extranjero, mediante la marioneta de Federico y Joaquin Tinoco (1917-1919).

Ya hablamos de la relativa paz tributaria por muchas décadas, debido principalmente a algunos factores:

1-Casi todos éramos pobres.

2-Una burocracia relativamente pequeña.

3-No había mucho en qué gastar.

4-El estado manejaba la economía con préstamos y echando las maquinitas del BCCR a echar billetes sin respaldo.

Ya en los años ochenta se hacía necesario imponer tasas tributarias mayores, a mayor y más cara burocracia, mayor era la necesidad. Empezaban grandes obras de infraestructura nacional y no había dinero. Todavía el Gobierno respaldaba los hospitales de la JPS y las Unidades Sanitarias, la CCSS aún no era Universal de hecho. Aunque todavía el estado disponía de instituciones rentables como el INS, el ICE y la CCSS como caja chica, ilegalmente utilizaba los recursos de los costarricenses para aliviar esa planilla, cada vez más cara y llena por el clientelismo político. Fue durante la época de Carazo, en 1980, cuando hablé varias veces con un diputado de asuntos hacendarios, para insinuarle una manera menos dañina de imposición tributaria. O él no entendió o no le servía entender, nunca lo supe pues la política nunca fue mi nicho y luego él se murió.

Si bien Canadá tiene una imposición de un 30 %, le brinda a sus ciudadanos una serie de beneficios que bien los valen.

Acá la carga impositiva va en aumento por la impresionante deuda pública: 20 billones de colones (20.000.000.000.000), cuya mitad se paga con préstamos (!!!), una planilla estatal enajenante e ineficiente.

Después de cierto monto mensual, sencillamente se trabaja para el Estado, lo que desincentiva la producción de riqueza o en otras palabras, incentiva la evasión fiscal.

Si pudiéramos simplificar el sistema tributario, podríamos tasar en un 5-o-10% fijo, desde 100.000 colones hasta miles de millones de colones.

Los casos de ingresos menores a 500.000 podrían a fin de año ver la devolución de sus impuestos. Aquí si seríamos solidarios. El esquema de que más pague quien más gane, es injusto e ilógico y además la base de todos los males. “Que pague más quien más gana”, no significa cobrarle más, es que al aumentar el ingreso por supuesto que pagará más y más: eso es solidario sin ser injusto.

Quisiera contar una anécdota que me fue revelada por un cirujano viejo hace casi cuarenta años: “Un médico famoso de la Costa Rica de los años sesenta, administraba una finca cafetalera de una ciudadana estadounidense, fue a recogerla al aeropuerto y de regreso le dijo que habían tenido que pagar mucho en impuestos, a lo que la estadounidense le contestó que era bueno, que eso significaba que habíamos ganado mucho…”

Uno de los peores males de Costa Rica, es que aún hay separación total entre economistas liberales y socialistas (sectorización del pensamiento económico) eso ha sido el mayor escollo para conseguir nuestro norte en materia tributaria y por ende en materia de economía social.

¿Cuál sería el porcentaje ideal para nuestro país? Eso lo deberían decir un grupo colegiado de economistas bajo el alero del Ministerio de Hacienda.

La simplificación y equilibrio del sistema tributario, puede llevarnos a comprender la realidad que tenemos y la realidad que queremos. Que pague más quien más gane no significa cobrar más al que más gana, sino que al ganar más pagará más.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico