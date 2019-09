Trump cancela negociaciones de paz con talibanes tras ataque en Kabul

Moscú, 8 sep (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, comunicó haber cancelado negociaciones de paz con los líderes del Talibán después de que el movimiento reivindicara la autoría del ataque del jueves en Kabul que se saldó con 12 muertos, incluido un militar estadounidense.

«Los importantes líderes del Talibán y, por separado, el presidente de Afganistán, (Ashraf Ghani), iban a reunirse conmigo en secreto este domingo en Camp David, debían llegar a EEUU esta noche», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

….only made it worse! If they cannot agree to a ceasefire during these very important peace talks, and would even kill 12 innocent people, then they probably don’t have the power to negotiate a meaningful agreement anyway. How many more decades are they willing to fight?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de septiembre de 2019