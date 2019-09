La ONU llama a ratificar de inmediato el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares

Naciones Unidas, 9 sep (Sputnik).- El secretario general de la ONU, António Guterres, llama a todos los Estados a firmar y ratificar sin demora el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN).

«Ocho de los 44 Estados cuya ratificación es necesaria para que el tratado entre en vigor aún no lo han ratificado; quiero aprovechar esta oportunidad y volver a llamar a todos los Estados a que firmen y ratifiquen el tratado sin demora, y pido a los ocho países mencionados que lo hagan con urgencia», dijo Guterres en una sesión plenaria de la ONU en apoyo al Día Internacional contra los Ensayos Nucleares (conmemorado el 29 de agosto desde 2009).

El TPCEN fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996, pero no entró en vigor porque no lo firmaron o no lo ratificaron varios países, incluidos China, Corea del Norte, Egipto, la India, Irán, Israel, Pakistán y EEUU.

En cuanto a los países europeos –entre ellos Rusia y el Reino Unido– todos ratificaron el acuerdo. En 2013, el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, anunció sus intenciones de lograr la ratificación del tratado por parte de EEUU hacia 2016, pero de ahí no ha pasado. (Sputnik)