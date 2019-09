Trump asegura que la «gente mala» de Bahamas no es bienvenida en EEUU

Washington, 10 Sep. (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que la «gente mala» de Bahamas no es bienvenida en territorio estadounidense y ha hecho hincapié en la necesidad de que aquellos que huyen del país tras el paso del huracán ‘Dorian’ cuenten con los «documentos adecuados» para poder entrar en Estados Unidos.

«Todo el mundo tiene que tener la documentación apropiada. (…) Bahamas tiene problemas tremendos con algunas personas que van allí y que no deberían estar allí. No quiero que esas personas que no tendrían que estar en Bahamas acaben en Estados Unidos, eso incluye a gente muy mala, miembros de pandillas y algunos verdaderamente malos traficantes de drogas», ha manifestado Trump.

Las palabras de Trump contradicen así las pronunciadas por el director del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Mark Morgan, tan solo unas horas antes.

«Se trata de una misión humanitaria, ¿no? Si tu vida está en juego, estás en Bahamas y quieres llegar a Estados Unidos, vas a poder venir, ¿vale? Tanto si tienes documentos de viaje como si no», ha manifestado. «Hemos procesado ya a gente que tenía documentos y a gente que no los tenía», ha añadido.

La confusión al respecto comenzó cuando más de un centenar de personas fueron expulsadas de un ferry que se dirigía a Fort Lauderdale desde el puerto de Freeport la noche del domingo, según ha informado la cadena de televisión NBC.

«Ya hemos recibido dos barcos, miles de personas han llegado y han sido registradas», ha explicado Morgan, que estima que al menos 1.400 personas llegaron en uno de los barcos y fueron registrados en cuestión de horas.

«Están llegando vuelos constantemente. Hemos desplegado gente en el aeropuerto. Hemos pedido a las compañías y aerolíneas que se coordinen», ha afirmado.