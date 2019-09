Filipinas prohibirá a los expertos de Derechos Humanos de la ONU entrar al país

Manila, 11 sep (Sputnik).- El Ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Teodoro Locsin, declaró este miércoles que el Gobierno no permitirá la entrada a los expertos de la ONU que están trabajando en un informe sobre los derechos humanos en el país, informó la cadena ABS-CBN.

«No, no quiero que (los observadores internacionales) vengan aquí, y luego digan todo lo que no puedan confirmar, no les daré esa oportunidad», dijo el ministro.

Según el portal Rappler, el ministro llamó «bastardos» a los observadores y dijo que «todos son parciales».

Al mismo tiempo, subrayó que el país no tiene intención de romper las relaciones con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

«En cuanto a nuestras acciones, permanecemos allí y continuaremos las discusiones», agregó.

En julio, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución enviada por Islandia que incluía un informe sobre la situación de la protección de los derechos humanos en Filipinas y, en particular, sobre las ejecuciones extrajudiciales en la lucha contra el tráfico de drogas.

Manila rechazó esta resolución. Locsin dijo que el documento «está muerto».

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, declaró, tras lo ocurrido, que evaluaba la posibilidad de romper las relaciones diplomáticas con Islandia.

Duterte, elegido presidente de Filipinas en mayo de 2016, se pronuncia por una lucha sin tregua contra drogadictos y narcotraficantes.

La comunidad internacional ya ha condenado muchas veces los métodos utilizados para combatir el narcotráfico en Filipinas. Los expertos de la ONU llaman a las autoridades filipinas a acabar con los asesinatos y renunciar a la ejecución de sospechosos que no contaron con un juicio imparcial y transparente. (Sputnik)