Parlamento de Ecuador define reforma penal que incluye aborto y cannabis medicinal

Quito, 17 sep (Sputnik).- La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Ecuador comenzará este martes la votación de una reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que incluye la despenalización del aborto en caso de violación y el uso medicinal del cannabis.

«Existen temas (dentro del COIP) que generan consensos y otros que generan preocupación en algunos sectores, por tal motivo, luego de haber dialogado con las diferentes bancadas creemos que es justo que los temas que generan más preocupación (como el aborto) puedan votarse por separado para que no impidan la aprobación de la mayoría de la reforma», dijo el lunes la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, de la gobernante Alianza País, al noticiero televisivo local Telerema.

La legisladora afirmó que la «reforma es bastante amplia y tiene temas bastante positivos como el de seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes».

Detalló que los temas que se van a votar por separado son el aborto no punible en caso de violación, el uso del cannabis con fines medicinales, y el artículo que establece que se podrá mostrar el rosto de los procesados por delitos en medios de comunicación.

Actualmente en el país el aborto no es punible en dos causales, establecidas en el artículo 150 del COIP, cuando está en riesgo la vida y la salud de la mujer y en casos de violación a una persona que padezca discapacidad mental.

La reforma del artículo 150, que se votará este martes, según informó Peña, incluye la despenalización del aborto ante cualquier embarazo ocasionado por una violación.

Para que esas reformas sean aprobadas necesitan 70 votos de un total de 137 asambleístas.

«Aquellos temas que no tengan 70 votos no se aprueban y los que tengan 70 votos son enviados al Ejecutivo para que el presidente pueda ejercer su rol de colegislador como establece la ley», informó la asambleísta.

Aborto

En el caso del aborto la legisladora afirmó «que están los votos suficientes para la aprobación».

Peña informó que 3.000 niñas menores de 14 años son violadas anualmente en Ecuador.

«El aborto seguirá penalizado en Ecuador, lo que se plantea es una reforma al artículo 150 de casos excepcionales», explicó.

El asambleísta Fabricio Villamar aclaró en su cuenta de Twitter que «mañana (martes) la Asamblea no va a votar «por el aborto», se votará entre otras una reforma al código penal para que si una mujer que ha sido violada y ella (no nadie más) decide abortar, no sea castigada con prisión, eso nomás; si usted no está de acuerdo, ¡no aborte!».

Peña afirmó que votará a favor de esta modificación.

«Creo que es importante garantizar el derecho de decisión, una víctima de una violación no puede ser juzgada con la misma dureza que una persona que por descuido se embarazó», argumentó la legisladora.

Entre 2013 y 2019, 435 mujeres fueron judicializadas en Ecuador por haber abortado, según datos de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, citados por la organización feminista Surkuna.

Esa organización está convocando a través de las redes sociales a concentrarse este martes frente al parlamento con pañuelos verdes a las 17:30 hora local.

Por su parte, el movimiento Frente Joven Ecuador, que asegura estar comprometido «con la promoción y el sostenimiento de los derechos humanos», están en contra de esta modificación.

En la página web votavida.org convocan a escribir a los legisladores indecisos bajo el título: «Pídele a los asambleístas no legalizar el aborto». (Sputnik)