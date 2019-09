Consejo de DDHH de Brasil quiere interrogar a Moro sobre caso del expresidente Lula

Río de Janeiro (Brasil), 17 sep (Sputnik).- El Consejo Nacional de los Derechos Humanos de Brasil (CNDH), un órgano independiente vinculado al Gobierno, pretende interrogar al exjuez y actual ministro de Justicia Sérgio Moro sobre su papel en el caso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), informaron medios locales.

El relator del proceso, Leandro Scalabrin, explicó que también pretende citar al fiscal de la Operación Lava Jato Deltan Dallagnol y al periodista de The Intercept Glenn Greenwald, aunque precisó: «Eso sólo no sucederá si ellos entienden que no es pertinente», comentó, según recoge el diario Folha de Sao Paulo.

Scalabrin y otros peritos del CNDH visitaron el martes al expresidente Lula en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba (sur), donde está preso desde abril de 2018, para investigar si existe una violación de los Derechos Humanos, tal como argumenta su defensa, que lo considera un preso político y remarca que no tuvo un juicio justo.

En un comunicado, el Partido de los Trabajadores (PT) dijo que el informe del consejo se presentará antes de que acabe el año, cuando será sometido a análisis del plenario del CNDH.

En caso de que se confirmen las sospechas de violación de derechos humanos, se presentará una nueva denuncia ante órganos internacionales semejantes.

«Las denuncias apuntan posibles irregularidades, desde la conducción coercitiva (que autorizó Moro para interrogar a Lula cuando aún estaba en libertad), también el hecho de que no pudiera ejercer su derecho a votar, el «habeas corpus» no cumplido e indicios fuertes de que hubo imparcialidad en el juicio», ilustró Scalabrin, según recoge la nota del PT.

Los abogados de Lula, Cristiano Zanin y Valeska Martins, estuvieron en Curitiba durante la conversación del expresidente con el CNDH y confiaron en que el grupo presente una conclusión de manera imparcial.

Martins anunció además que el equipo de la defensa está preparando una nueva petición actualizada sobre el caso del expresidente que se presentará en breve ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, tal como ya se hizo en 2016.

El Consejo Nacional de los Derechos Humanos fue creado en 1964 y está formado por técnicos independientes, y aunque actúa de forma autónoma tiene vinculación con el ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos del Gobierno de Brasil.

El expresidente Lula cumple una condena de ocho años y diez meses de cárcel por supuestos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero relacionados con la trama de Petrobras destapada por la Operación Lava Jato. (Sputnik)