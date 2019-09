Cristiano: «Tengo que tener siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de Messi»

Londres, 19 Sep. (EUROPA PRESS) – El delantero portugués Cristiano Ronaldo se considera así mismo como «el número uno» en la historia del fútbol, pero para que sea una opinión más unánime tiene claro que debe tener «siete u ocho Balones de Oro» para estar «por encima» de Leo Messi, mientras que también confiesa su «obsesión por ganar y al éxito» como una parte fundamental para seguir motivado.

«Messi está en la historia del fútbol, pero creo que tengo que tener seis, siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de él. Me encantaría ganar más y creo que lo merezco», remarcó Cristiano en una entrevista a la cadena británica ITV.

El de Madeira insistió en que su relación con el de Rosario, «un chico y un futbolista fantásticos», no es de amistad. «No somos amigos, pero hemos compartido este escenario durante 15 años. Sé que él me ha apretado para ser un mejor jugador y que yo he hecho lo mismo con él», admitió.

«Estoy seguro de que estoy en la historia del fútbol por lo que he hecho y lo que sigo haciendo, pero como uno de los mejores, para mí el número, pero para algunos aficionados, si el número uno es otro y yo el segundo, no me importa», aseveró el exjugador del Real Madrid.

En este sentido, reconoció que ambición por lograr records. «Yo no sigo a los records, los records me siguen a mí. Soy un adicto al éxito y no creo que sea algo malo, creo que es bueno porque eso me motiva. Si tú no estás motivado, es mejor parar. Estoy obsesionado con ganar», aseguró, advirtiendo que «los números no mienten».

Por ello, el internacional no descuida lo que es su «pasión». «En los últimos 15 años siempre he mantenido el mismo nivel y lo importante es el esfuerzo, la dedicación, el trabajo duro porque el talento ya no es suficiente. Si no te dedicas al cien por cien no alcanzarás el nivel que deseas», recalcó, «orgulloso» de escuchar a los que dicen que es el «mejor».

Además, Cristiano Ronaldo apuntó a la chilena de hace dos campañas en cuartos de la Champions ante la Juventus como su mejor gol. «Tengo 700 goles y este es mi favorito, de lejos. Técnicamente es complicado hacerlo y traté de marcarlo durante muchos años. Nunca vi un gol de chilena así, la forma en la que salté, contra Buffon y la Juventus, en cuartos de la Liga de Campeones, probablemente uno de los mejores goles de siempre en la historia del fútbol», subrayó.