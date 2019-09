Kremlin afirma que no puede influir en veredicto de un tribunal a opositor

Moscú, 18 sep (Sputnik).- El Kremlin no puede cambiar un veredicto aprobado por un tribunal, en particular la condena contra Pável Ustínov, y por eso no debe ser el blanco de las protestas organizadas junto a la administración presidencial, declaró este miércoles el portavoz del líder ruso, Dmitri Peskov.

«La administración presidencial en este caso (…) no puede ser el destinatario de esas apelaciones, ya que (…) ni el presidente ni la administración presidencial deben ni pueden ejercer influencia alguna en la corte», dijo Peskov en una rueda de prensa.

El funcionario recordó que existe el derecho legal de apelar un veredicto judicial ante los tribunales superiores, y solo hace falta esperar una revisión del caso.

Según el portavoz, hay que preguntarles a los propios participantes del piquete por qué organizaron su protesta junto a las puertas de la administración presidencial.

Peskov subrayó que las acciones de hoy contra el veredicto no ponen en tela de juicio la labor de los tribunales rusos ni contribuyen a disminuir su prestigio.

El pasado lunes el tribunal del distrito Tverskói de Moscú condenó a Ustínov, acusado de un ataque contra un miembro de la Guardia Nacional rusa durante una protesta no autorizada en esta capital, a tres años y medio de prisión.

Anteriormente varios tribunales rusos condenaron a otras personas implicadas en las protestas, en particular, a Konstantín Kótov, que recibió cuatro años de cárcel, Evgueni Kovalenko, que permanecerá tres años y medio en prisión por agredir a un miembro de la Guardia Nacional, y a Iván Podkopáev y Danila Beglets, cuyo plazo será de tres y dos años, respectivamente.

Un comentario polémico hecho durante las recientes protestas en Moscú en Twitter le valió al bloguero Vladislav Sinitsa un veredicto de cinco años de cárcel.

Por otra parte, el informático Aidar Gubaidulin, acusado de haber arrojado el pasado 27 de julio una botella plástica contra un policía durante una de las manifestaciones no autorizadas, fue puesto este jueves en libertad condicional en la sala de juicio. (Sputnik)