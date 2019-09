Tormenta tropical Lorena se convierte en huracán frente a la costa occidental de México

Ciudad de México, 19 Sep (RT/Sputnik).- La tormenta tropical Lorena se ha convertido en huracán de categoría 1 frente a las costas del estado de Colima, en el oeste de México, y se espera que el jueves temprano arribe a las ciudades de Manzanillo y Puerto Vallarta.

La tarde de este miércoles, Lorena se ubicaba a unos 56 kilómetros de Manzanillo con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora moviéndose en dirección noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

La Secretaría de Marina-Armada de México dio a conocer que activó un plan de prevención en los estados de Guerrero, Jalisco, Nayarit y Colima, informan medios locales.

10pm CDT: Here are the latest Key Messages on #Lorena which is forecast to move dangerously close to the coast of southwestern Mexico tonight and Thursday. A hurricane warning is in effect for a portion of the coast. https://t.co/Oy8uof9ldM pic.twitter.com/ktnGHZjVlp

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) 19 de septiembre de 2019