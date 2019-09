Lo malo de vivir muchos años es que se logran ver cada vez cosas peores, lo bueno es que uno queda curado de espantos.

Ignoro quién fue el arquitecto del edificio nuevo de la Asamblea Legislativa, más parece que su iconografía es correcta: hizo una caja de Pandora, lo que verdaderamente es. Un verdadero búnker que demuestra que en un futuro próximo, la democracia no basta, hay que acuartelar a los y las diputadas, cada vez será más impopular legislar. Esta Asamblea ha demostrado que sabe buscar soluciones, que no le tiene miedo a los sindicatos y que sabe muy bien que estamos al borde del precipicio.

Esta caja demuestra muchas cosas:

1-estilo minimalista, bravo por la modernidad.

2-encerrarse para cuidar la seguridad: clásico de la Costa Rica actual.

3-después de mi…el diluvio, centrismo de confort político carlista del siglo XVII.

4-dejar un hueco arriba para que salgan las ideas.

5-la perfecta descripción de lo que es una Asamblea Legislativa(no me refiero a esta específicamente), una verdadera caja de Pandora, de donde salen a veces ideas que espantan al más frívolo.

Bien, imagino que irá en color gris cemento y no se les ocurrirá la polada de pintarla por fuera. Al ser un recinto tan cerrado, podrían promoverse excursiones para conocerla por dentro, cobrando por supuesto, con uno de los mil edecanes de guía por grupo. Debe haber un café-bar, eso es infaltable en nuestra mente: o un café o un traguito, Chifrijo incluido todo pago, de otra manera ¿Cuál sería la gracia de ser diputado o asesor?, que es casi una moda, llegar como parte del séquito y quedarse ahí hasta la pensión.

Si no se enderezan las finanzas públicas, habrá que cerrar la caja de Pandora pero con este estilo puede convertirse en un hospital céntrico. Hasta los criptocomunistas en la Asamblea han entendido que se enmiendan los errores en materia de desperdicio de recursos públicos, o no habrá dinero para pagar plantillas estatales: ya la empresa privada ha encontrado un tope.

Las medidas del Presidente Alvarado son impopulares entre pequeños segmentos de población: gremios, grupos, sindicatos y Pensionados de lujo; los demás ciudadanos que son más de cuatro millones lo avalan y eso él lo sabe muy bien.

Desde Luis Alberto Monge, hace 37 años, nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato, hasta que aparece un perfecto desconocido que si sabía lo que necesitábamos: logra sacar la primera faena de una manera tan increíble, que “el señor de los anillos” sigue sin entender, otro sindicalista médico habló de “la nefasta contraloría” (en realidad nefasta para sus intereses personales, pero no para la ciudadanía).

Tenemos que buscar soluciones, no las de siempre que han demostrado la mediocridad de los presidentes y los diputados, las soluciones deben adaptarse a nuestro hoy: vivimos en una economía de libre mercado donde las alcahueterías estatales salen sobrando. Las instituciones deberán reducirse a las necesarias y eliminar o refundir las demás.

La palabra maldita “privatizar”, debe desaparecer de nuestro vocabulario del miedo, hay que tomar conciencia que no se pueden mantener instituciones solo como nichos laborales públicos, alcahueteados por el estado, hace muchos años el “estado empresario” de Oduber fracasó, hasta la URSS se privatizó.

No le tengamos miedo al futuro y recordemos que estamos técnicamente quebrados como República y no podemos meter más impuestos.

Ya la mula no aguanta y en ambos bandos: estado por un lado y sindicatos por el otro, debemos asimilar la cruda realidad y apechar con ella.

Esta bien ese edificio: será necesario para enfrentar al “señor de los anillos” y sus huestes comodinas, ya basta, o todos coludos o todos rabones. Aunque tengan que guarecerse en la Caja de Pandora, deben continuar la obra comenzada.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico