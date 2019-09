Alcalde de Nueva York abandona la carrera presidencial de Estados Unidos

Washington, 20 sep (Sputnik) – El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo en una entrevista este viernes que bajó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

«Siento que he contribuido todo lo que pude a estas elecciones primarias y claramente no es mi momento (…) Así que voy a terminar mi campaña presidencial, continuaré mi trabajo como alcalde de la ciudad de Nueva York y seguiré hablando por los trabajadores», dijo de Blasio a la cadena MSNBC.

La campaña de De Blasio nunca despegó y no pudo calificar para los últimos debates primarios del opositor Partido Demócrata.

De Blasio recientemente enfrentó críticas por pasar poco tiempo en su oficina en Nueva York, según los informes.

Uno de los que se hizo eco rápidamente de la noticia fue el presidente Donald Trump quien con un tuit cargado de ironía, y colocando la arroba a de Blasio dijo: «¡Oh no, realmente grandes noticias políticas, tal vez la historia más grande en años! El alcalde de tiempo parcial de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, que estaba midiendo un CERO sólido pero tenía un enorme espacio para el crecimiento, se ha retirado de la carrera presidencial, Nueva York está devastada, ¡regresará a casa!»

Oh no, really big political news, perhaps the biggest story in years! Part time Mayor of New York City, @BilldeBlasio, who was polling at a solid ZERO but had tremendous room for growth, has shocking dropped out of the Presidential race. NYC is devastated, he’s coming home!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de septiembre de 2019