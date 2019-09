Esta Semana en la Universidad de Costa Rica. Del 21 al 28 de setiembre de 2019

CONVERSATORIO: ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS INCLUSIVOS: VENCIENDO LAS BARRERAS CON PRÁCTICAS SENSORIALES COGNITIVAS. Lunes 23 de setiembre, de 5:30 a 7:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de Educación. Participa: Arq. Daniel Sánchez Méndez. Información: 2511-8251, correo electrónico: ppesdi@sep.ucr.ac.cr Organiza: Posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad.

RECITAL: MISSA DE BOMBA. Lunes 23 de setiembre, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participa: Grupo Sesquiáltera. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CONVERSATORIO: EL RETO DE ESCRIBIR PARA LA NIÑEZ. Fecha límite para confirmar asistencia: 23 de setiembre por medio de correo electrónico. Fecha del conversatorio: jueves 26 de setiembre, 9:00 a. m. en el auditorio Roberto Murillo de la Facultad de Letras. Participa: Máster Carlos Rubio, profesor, Facultad de Educación (escritor costarricense). Dirigido al público en general, escritores, estudiantes interesados en la escritura. Cupo: 30 personas. Información: 2511-7286, correo electrónico: concursodeescrituracreativa@ gmail.com Organiza: Escuela de Lenguas Modernas con la colaboración del Proyecto EC-288: Promoción y Desarrollo de la Escritura Creativa en Lenguas Extranjeras.

SEMINARIO: MODELING THE MECHANISMS BY WHICH HIV-ASSOCIATED IMMUNOSUPPRESSION INFLUENCES HPV PERSISTENCE AT THE ORAL MUCOSA. Martes 24 de setiembre, 9:00 a. m. en el auditorio 001 de la Facultad de Microbiología. Participa: PHD Stefan Hoops, profesor asociado de investigación, Universidad de Virginia. Impartido en Inglés. Dirigido a profesionales en Ciencias de la Salud, Biólogos, Biotecnólogos, Tecnólogos de Alimentos y estudiantes de Ciencias de la Vida y Ciencias de la Salud. Información: 2511-8602, correo electrónico: ciet.fm@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales (CIET).

MESA REDONDA: EXPLORANDO LA ÉPOCA COLONIAL EN COSTA RICA: ACERCAMIENTOS DIVERSOS. Martes 24 de setiembre, 4:00 p. m. en el auditorio Roberto Murillo de la Facultad de Letras. Participantes: Dra. Gabriela Cruz Volio, profesora, Escuela de Filología, Lingüística y Literatura,UCR; Dra. Deborah Singer González, profesora, Escuela de Música, Universidad Nacional; M.Sc. Mauricio Meléndez Obando, presidente, Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas; Dr. Alexánder Sánchez Mora, profesor, Escuela de Filología, Lingüística y Literatura,UCR (moderador). Información: 2511-7276, correo electrónico: alexander.sanchez@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: «LOS ORÍGENES DEL ESTADO DE BIENESTAR EN COSTA RICA». Martes 24 de setiembre, de 6:00 a 8:00 p. m. en el auditorio de la Plaza de la Autonomía. Participantes: Dra. Yamileth González García, profesora hemérita, Escuela de Historia (presentadora); Dra. Juliana Martínez Franzoni, profesora, Escuela de Ciencias Políticas (comentarista); Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor pensionado, Facultad de Microbiología (comentarista). Dirigido a docentes, investigados, estudiantes y público en general. Información: 2511-6452, correo electrónico: historia@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales con la colaboración de la Cátedra Clodomiro Picado Twinght: Microbiología y Sociedad de la Facultad de Microbiología.

CONFERENCIA: AUTORRETRATOS CON LA MUERTE. Martes 24 de setiembre, 6:00 p. m. en el Teatro de Artes, Facultad de Artes. A cargo de José Assandri, psicoanalista. Información: 2511-5258, correo electrónico: artes@sep.ucr.ac.cr Organiza: Sistema de Estudios de Posgrado, Posgrado en Artes con la colaboración de IIARTE.

RECITAL: SAXOFÓN Y PIANO. Martes 24 de setiembre, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Federico Molina (piano); José David Solano (sax). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CONFERENCIA: EL ORIGEN DE LAS LIBÉLULAS Y VARIACIÓN CON RESPECTO AL SEXO. Miércoles 25 de setiembre, 2:00 p. m. en el auditorio 290, 2. ° piso, Escuela de Biología. Impartida por la Dra. Beatriz Willink Castro, profesora e investigadora, Escuela de Biología. Información: 2511-8652, correo electrónico: secretaria.biologia@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Biología con la colaboración del Coloquio Dr. Luis Fournier Origgi.

PRESENTACIÓN: INFORME ESTADO DE LA EDUCACIÓN 2019. Miércoles 25 de setiembre, 2:00 p. m. en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales. Dirigido a profesores y estudiantes. Información: 2511-6354, correo electrónico: bernardo.castillo@ucr.ac.cr Página Web: http://www. escuelaestudiosgenerales.ucr. ac.cr Organiza: Consejo de Sistema de Educación General, Escuela de Estudios Generales, Seminarios de Realidad Nacional.

CÁTEDRA EMMA GAMBOA FACULTAD DE EDUCACIÓN. CONFERENCIA: UNA AUTOCRÍTICA A LA LABOR UNIVERSITARIA: MENTIRAS RECONFORTANTES VS VERDADES DESAGRADABLES. Miércoles 25 de setiembre, 2:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de Educación. Impartida por el Dr. José Moncada Jiménez, profesor e investigador, Escuela de Educación Física y Deportes. Información: 2511-8867, Página Web: http://www.facultadeducacion. ucr.ac.cr/index.php/es/ component/spsimpleportfolio/ item/109-catedra-emm Organiza: Decanato, Facultad de Educación y Escuela de Educación Física y Deportes.

SEMINARIO DE LA ESCUELA DE ZOOTECNIA. Miércoles 25 de setiembre, 2:00 p. m. en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. A cargo del Dr. Oscar Ospina, profesor- investigador, Zootecnia UNIAGRARIA Taurus Webs. Dirigido a estudiantes, técnicos y productores pecuarios. Favor confirmar asistencia: 2511-3573 / 2511-3511 / 2511-8811, correo electrónico: maria.solanopereira@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Zootecnia.

DEBATE: ¿NACHO PROGRE O HARVEY WEINSTEIN?: APUNTES SOBRE EL TRATO QUE DAN LOS HOMBRES A LAS MUJERES. Miércoles 25 de setiembre, de 6:00 a 7:30 p. m. en la Sala 1 Audiovisuales, Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Participantes: Samantha Araya Manzanares, Fundación Transvida; Camila Cuevas Barberousse, activista de derechos humanos; Tanisha Brenes Williams, estudiante de Sociología. Información: 2511-1953, correo electrónico: maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr Página Web: http://www.ciem.ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) con la colaboración del Proyecto ED-521. Debates sobre Feminismos.

RECITAL: AL BUEY POR LAS ASTAS. Miércoles 25 de setiembre, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Victor Buey (voz, guitarra, piano) & Personantes: Enrique Fernández Escuer (voz, batería, percusión); Alfredo Dotti (guitarras, voz). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

RECITAL: ZAGREB SAXOPHONE QUARTET Y EL ENSAMBLE DE SAXOFONES DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES. Miércoles 25 de setiembre, 7:00 p. m. en el Teatro de Artes, Facultad de Artes. Participantes: Zagreb Saxophone Quartet y el Ensamble de Saxofones de la EAM. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CURSO: ACOSO ESCOLAR Y DISCAPACIDAD: PREVENCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE DESDE LOS POSTULADOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. Matrícula abierta hasta el 25 de setiembre por medio de la página: https://ppeid.fundacionucr. org/ Duración: Los jueves, del 26 de setiembre al 14 de noviembre en la Sede Rodrigo Facio. Grupo 1: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. / Grupo 2: de 6:00 a 9:00 p. m. (40 horas). Dirigido a profesionales y estudiantes del área de ciencias sociales y educación vinculados e interesados en la realidad del colectivo de personas con discapacidad en el sistema educativo. Costo: ¢51.000 (más IVA). Información: 2511-8251, correo electrónico: ppesdi@sep.ucr.ac.cr Organiza: Posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad.

COLOQUIO: FIGURAS DE LO UNHEIMLICH. PSICOANÁLISIS CON LAS ARTES. LIONEL KLIMLIWICZ. Del 25 al 27 de setiembre, 5:00 p. m. en la Sala Multiusos, Escuela de Estudios Generales. Información: 2511-5258, correo electrónico: artes@sep.ucr.ac.cr Organiza: Sistema de Estudios de Posgrado, Posgrado en Artes con la colaboración del Instituto de Investigaciones en Arte (IIARTE), Escuela de Estudios Generales (EEG), Escuela de Psicología (EPS), Programa de Posgrado en Psicología (PPP).

CONGRESO: CONFLICTOS Y PROCESOS DE PAZ EN CENTROAMÉRICA EN PERSPECTIVA LATINOAMERICANA. Del 25 al 27 de setiembre en el auditorio UCAGRO, Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Horario de actividades: Inauguración del Congreso: Miércoles 25, 2:30 p. m. / Jueves 26 y viernes 27, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. Información: 2511-3338, correo electrónico: sedesanjosecalas@gmail.com Página Web: http://www.calas.lat Organiza: Centro de Investigaciones Históricas de América Central, Facultad de Ciencias Sociales con la colaboración del Programa Maria Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies (CALAS).

CONVERSATORIO: MIGRACIONES Y REFUGIO EN ALEMANIA. Jueves 26 de setiembre, 3:00 p. m. en el aula 501, Sede de Occidente (San Ramón, Alajuela). Participa: Dra. Monika Pfaller-Rott, Facultad de Trabajo Social, Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt. Dirigido a la comunidad universitaria. Información: 2511-9022, correo electrónico: cidicer@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales (CIDICER).

III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL CIDICER. Viernes 27 de setiembre, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. en el auditorio de la Sede de Occidente. Objetivo: dar a conocer de manera específica el aporte que desde el Centro de Investigaciones se ha dado a la Región de Occidente, así como también a otras regiones de Costa Rica, Latinoamérica y el mundoen el periodo 2018-2019. Información: 2511-9022, correo electrónico: cidicer@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales (CIDICER).

CURSO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE OFICINAS PARA ABOGADOS, ASPECTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS. Matrícula abierta hasta el 27 de setiembre por medio de correo electrónico. Inicio de lecciones: Miércoles, del 2 de octubre al 11 de diciembre, de 6:00 a 9:00 p. m. en la Sede Rodrigo Facio. Costo: ¢100.000. Información: 2511-1566, correo electrónico: educacioncontinuaasistente.fd@ ucr.ac.cr Organiza: Programa de Educación Continua, Facultad de Derecho.

TALLER: CREATIVIDAD Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS PARA MEDIOS DIGITALES. Inscripción abierta hasta el 30 de setiembre por medio del link: https://bit.ly/2m15e3h Impartido por el M.Sc. Irene Matamoros Seravalli, socia fundadora, FEED Costa Rica / asesora independiente, especialista en medios digitales. Duración: 6 sesiones, los jueves 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, y 14 de noviembre, de 6:00 a 8:30 p. m. en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC). Información: 2511-4281, correo electrónico: guiselle.mena@ucr.ac.cr Página Web: http://www.eccc.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) con la colaboración del Programa de Capacitación y Extensión Docente de la ECCC.

PROGRAMA DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA EN ARTES PLÁSTICAS. Cursos: Básico de Fotografía Digital / Dibujo básico para mayores de 15 años / Retrato Artístico (Básico) / Pintura al óleo / Adobe Photoshop CC / Pintura acuarela / Gráfica y animación tridimensional con Blender / Adobe Ilustrator / Animación 2D con After Effects / Básico de Torno / Principios Marketing Comunicación Visual Publicitaria / Introducción al Diseño Web / Básico Técnicas manuales de Cerámica / Dibujo a lápiz de color / Dibujo Figura Humana (Mayores de 18 años). Matrícula en línea: abierta hasta el 30 de setiembre en el sitio https://pecartesplasticas. fundacionucr.org/ Matrícula Presencial: del 25 de setiembre al 4 de octubre, de 8:00 a 11:30 a. m. y de 1:00 a 4:00 p. m. en la Secretaría de Artes Plásticas (cancelando en efectivo). Dirigido a personas mayores de 16 años. Información: 2511-8943, correo electrónico: lilliana.mora@ucr.ac.cr Página Web: http://www.artesplasticasucr. blogspot.com Organiza: Escuela de Artes Plásticas, Facultad de Artes.

CURSOS LIBRES: BALLET, DANZA Y BAILE POPULAR. Agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre en el sótano de Artes Musicales y Gimnasio Universitario. Dirigido a mayores de 16 años. Información: 2511-5876, correo electrónico: procesosapa.obs@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ PracticasArtisticasUCR Organiza: Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos con la colaboración de la Oficina de Bienestar y Salud.

TALLER: VISUALIZACIÓN DE DATOS. Inscripción abierta hasta el 2 de octubre por medio del enlace: http://bit.ly/ Visualizacioneccc Requisitos: Conocimiento básico de Minería de datos o haber llevado el curso libre sobre el tema dado por la Escuela. Duración: sábados 5, 12, 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC). Impartido por M.Sc. Bryan Gutiérrez Calvo,Grupo Nación Desarrollador multimedia, Scrum Master, administrador de bases de datos. Cupo máximo: 17 personas. Información: 2511-4281, correo electrónico: guiselle.mena@ucr.ac.cr Página Web: http://www.eccc.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) con la colaboración del Programa de Extensión Docente y Capacitación de la ECCC.

TALLER: VIDEO MAPPING. Inscripción abierta hasta el 2 de octubre, por medio del link: http://bit.ly/Videomappingeccc Impartido por el Bach. Gustavo Abarca Chacón, independiente, especialista en Diseño de Proyección para las Artes Escénicas. Duración: sábados 5, 12, 26 de octubre, 2, 9 y 16 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 m. en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC). Dirigido: abierto a todo público con conocimientos en edición de video. Cupo: 16 personas. Información: 2511-4281, correo electrónico: guiselle.mena@ucr.ac.cr Página Web: http://www.eccc.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) con la colaboración del Proyecto Extensión Docente y Capacitación de la ECCC.