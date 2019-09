Presidente Alvarado abre Semana del Clima en Nueva York

San José, 23 Sep (Elpaís.cr).- El presidente Carlos Alvarado, fue este lunes el primer orador de la ceremonia de apertura de la Semana del Clima en Nueva York, donde presentó las acciones impulsadas por Costa Rica desde los sectores productivos, privados y públicos para enfrentar el cambio climático y hacer realidad el Plan Nacional de Descarbonización.

Alvarado detalló que la transformación de la economía es la principal ruta para enfrentar el cambio climático, que debe darse a partir de una fuerte alianza público privada en todos los países y de la mano de la comunidad científica.

En lo que se considera un momento definitorio para el planeta, el foro reúne a los líderes políticos y económicos más influyentes del mundo para estudiar y tomar acción alrededor del reto del cambio climático, en el marco de la Cumbre sobre Acción Climática convocada por la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La Semana del Clima es organizada del 23 al 29 de setiembre por The Climate Group, organización no gubernamental cuyo principal objetivo es la aceleración de las acciones para limitar el aumento de la temperatura de la Tierra no más de 1.5 °C, a través del impulso del uso de las energías renovables y la reducción de las emisiones de efecto invernadero.

El evento espera proveer una plataforma para que los gobiernos y las empresas productivas evalúen cómo incrementar su contribución en la lucha contra el cambio climático y compartan las acciones que estarán impulsando, con el fin de motivar a otros líderes.

“La gran tarea de nuestra generación es la descarbonización y Costa Rica debe ser de los primeros en lograrlo, si no el primero”, dijo esta mañana Alvarado en la inauguración del foro en el Times Center, motivando a otros líderes mundiales del sector público y privado a incrementar su contribución frente a la amenaza de una catástrofe planetaria, anunciada por la comunidad científica internacional.

En su alocución de 8 minutos, el mandatario costarricense Alvarado reafirmó el compromiso de Costa Rica con el planeta de descarbonizar la economía para mejorar la vida de las personas, en referencia al Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, lanzado en febrero pasado.

“Seremos ejemplo para el mundo de que sí es posible ser un país verde y próspero”, afirmó el mandatario recordando que Costa Rica ha demostrado que es capaz de hacer lo imposible como posible, y puso como ejemplo haber logrado una generación eléctrica casi 100% renovable y haber revertido la deforestación.

Alvarado detalló los retos que tienen el país y los planes que lleva adelante. Para descarbonizar el sector transporte, uno de los más contaminantes, expuso medidas ejecutadas a través de decretos y directrices. Amplió sobre el Tren Eléctrico Inter Urbano, que se trabaja de manera integral en coordinación con las 15 municipalidades por la que transitará; y sobre el Tren Eléctrico Limonense de Carga, el cual utilizará energía eléctrica limpia y renovable.

En la apertura del foro, el mandatario estuvo acompañado por el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la Primer Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el Gobernador de California, Gavin Newsom, y Dickon Pinner, quien lidera el trabajo de la multinacional McKinsey & Company en materia de energías limpias.

La semana anterior la ONU designó a Costa Rica como “Campeón de la Tierra”, su máximo galardón ambiental y que por primera vez se le entrega a un país. “La sostenibilidad es alcanzable y económicamente viable”, dijo la ONU a la hora de anunciar el premio.

Después de su intervención como orador en la Semana del Clima, el presidente Alvarado participará en la Cumbre del Clima de la ONU, en el marco de la 74º Asamblea General, donde se espera que los líderes del mundo presenten planes concretos y viables para llevar al planeta a cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2050.

El tiempo se agota

Consciente de que el tiempo se agota para defender al planeta, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido a los líderes mundiales que asisten a la Cumbre sobre Acción Climática que tomen acciones por el planeta: “Traigan planes, no discursos”, les ha dicho de cara a la Cumbre.

Al mismo tiempo, Guterres abrió las puertas de la organización a la sangre joven al llevar a cabo el pasado sábado 21 la primera Cumbre de la Juventud sobre el Clima. Paralelamente, los jóvenes, liderados por la sueca Greta Thunberg de 16 años, colmaron Manhattan en un número cercano a las 250.000 personas el día anterior. Su demanda: una mayor acción contra el cambio climático.

En tanto, Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, anunció el viernes que su empresa cumplirá los objetivos de reducción de emisiones del acuerdo de París para 2040, una década antes de la fecha propuesta por el tratado. Indicó que la compra de 100 mil camiones eléctricos será un primer gran paso a la acción.

Sobre la Semana del Clima en Nueva York (Climate Week NYC)

Se trata de un foro organizado por The Climate Group, una Organización no Gubernamental fundada en 2004. Su principal objetivo es la aceleración de las acciones en pro del planeta para limitar el aumento de la temperatura de la Tierra en no más de 1.5 °C, a través del impulso del uso de las energías renovables y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono.

La Semana del Clima reúne a los líderes políticos y económicos más influyentes del mundo para estudiar y tomar acción alrededor del reto del cambio climático. En esta edición tocará temas como Juventud y activismo por el clima; Transición energética; edificaciones, Infraestructuras y movilidad sostenible; Financiación e inversiones del clima; Salud, igualdad y justicia; Ocio y turismo sostenibles; Alimentación, usos del suelo y soluciones naturales y Resiliencia y adaptación al cambio climático.