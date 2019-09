Trump llama a «todos los países del mundo a poner fin a la persecución religiosa»

«Nuestros derechos no emanan del Gobierno, emanan de Dios», ha defendido Trump en el encuentro ‘Llamamiento global para proteger la libertad religiosa’.

«Hoy, con una voz clara, Estados Unidos llama a las naciones del mundo a poner fin a la persecución religiosa», ha reclamado, denunciando que el 80 por ciento de la población mundial se enfrenta a restricciones a la libertad religiosa.

President @realDonaldTrump just delivered a critical message on religious freedom and global persecution.

«Our founders understood that no right is more fundamental to a peaceful, prosperous, and virtuous society, than the right to follow one’s religious convictions.» #UNGA pic.twitter.com/8ugsnvUSVa

— The White House (@WhiteHouse) 23 de septiembre de 2019