Solo EEUU puede intervenir militarmente en Venezuela, dice canciller uruguayo

Montevideo, 24 sep (Sputnik).- El único que puede intervenir militarmente a Venezuela es EEUU porque no hay fuerzas armadas de países latinoamericanos con la capacidad de hacerlo, dijo este martes a Sputnik el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.

«Lamentablemente, el pueblo venezolano está armado y no me parece que vaya a aceptar mansamente una intervención militar de un país extranjero; por otro lado, el único que puede intervenir es EEUU porque no creo que haya fuerzas armadas de países vecinos capaces de hacerlo», dijo Nin Novoa en entrevista exclusiva con esta agencia.

El lunes, los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) decidieron en Nueva York lanzar una operación regional conjunta y coordinada para identificar y perseguir a altos cargos del Gobierno de Venezuela y a grupos irregulares aliados de Caracas incursos presuntamente en corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.

El TIAR contempla una serie de opciones en casos como el del país caribeño, entre las que se incluyen negociaciones hasta rupturas de reacciones diplomáticas, suspensión de acuerdos económicos, suspensión de todo tipo de transporte, cancelación de comunicaciones radioeléctricas y radiofónicas y, por último, acciones coercitivas como una intervención militar en el país.

La resolución no contó con el apoyo de Uruguay, que había aclarado con anterioridad que el TIAR no puede ser aplicado contra Venezuela, porque este país se retiró del pacto en 2013.

Venezuela se retiró del TIAR en 2013, bajo el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), quien alertó que este podría ser utilizado para una acción contra su país.

Por su parte, el canciller uruguayo aseveró, en diálogo con Sputnik, que detrás del deseo de EEUU de intervenir militarmente a Venezuela se esconde su intención de obtener el petróleo del país caribeño.

«El TIAR es una medida impulsada por EEUU, a la que se le suman otros países. Prefiero no adjudicar intenciones. Pero parece bastante evidente, porque así lo han declarado algunos principales miembros del Gobierno norteamericano, que atrás de la intervención militar está el uso del petróleo venezolano, que tiene las mayores reservas mundiales de ese combustible», agregó.

La reunión de los países TIAR se celebró después de que Caracas suspendiera las negociaciones con el líder de la oposición respaldada por EEUU, Juan Guaidó, luego de nueva ronda de sanciones estadounidenses.

Venezuela sufre una crisis política y económica que se intensificó en enero pasado cuando Guaidó se declaró «presidente encargado» del país.

EEUU y otros 54 países han respaldado a Guaidó, pero Rusia, China, Cuba, Bolivia, Turquía han dicho que reconocen al presidente Nicolás Maduro como el único mandatario legítimo de Venezuela.

En tanto México y Uruguay ya se habían declarado neutrales y propuesto un diálogo entre las partes para superar la crisis. (Sputnik)