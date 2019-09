Johnson desafía a la oposición británica a lanzar una moción de censura en su Gobierno

Londres, 25 sep (Sputnik).- El jefe del Gobierno británico, Boris Johnson, desafío a la oposición parlamentaria a provocar elecciones generales en su retorno al Parlamento de Westminster este 25 de septiembre, tras la absoluta derrota judicial que acusó en el Tribunal Supremo el día anterior.

«Ya es hora de que este Parlamento acepte su responsabilidad… es hora de que se quite del medio o presente un voto de no confianza en este Gobierno», retó el primer ministro.

Johnson reiteró su contrariedad con el fallo de la máxima corte del Reino Unido, que anuló la suspensión del Parlamento tras declarar ilegal la decisión y el consejo al especto que el mismo primer ministro transmitió por teléfono a la Reina.

«La Corte erró al pronunciarse sobre lo que era esencialmente una cuestión política en un momento de gran controversia», declaró en la Cámara de los Comunes.

Johnson acusó a la oposición parlamentaria de «bloquear con acciones legales» la ejecución de las «prioridades del público» y entorpecer la renegociación del divorcio con Bruselas.

«Nosotros no traicionaremos a la gente», agregó en alusión al 52 por ciento del electorado que votó por la salida de la Unión Europea en el referéndum de 2016.

Y reafirmó su propósito de ejecutar el Brexit el 31 de octubre «con acuerdo si es posible, sin acuerdo si es necesario».

La oposición se niega a mover ficha hacia unas elecciones anticipadas mientras continúe el riesgo de una retirada abrupta al término de la prorroga actual, la noche de Halloween.

«Si quiere elecciones, obtenga una extensión (dentro de la UE) y tengamos esas generales», le rebatió el dirigente laborista Jeremy Corbyn.

El resto de los líderes políticos pidieron además la dimisión del primer ministro y criticaron su «falta de humildad».

«Lo siento es desde luego la palabra más dura para el primer ministro», reprochó el jefe, en Westminster, del Partido Nacionalista Escocés, Ian Blackford, adaptando el título de la canción de Elton John, «Sorry seems to be the hardest word».

Johnson gestiona el Gobierno con una minoría por encima de 40 escaños y se enfrenta a una Cámara contraria a abandonar la UE sin un acuerdo y reacia a precipitar su dimisión hasta después del 31 de octubre. (Sputnik)