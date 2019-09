Presidente mexicano denuncia que fue registrado como socio de empresas falsas

Ciudad de México, 25 sep (Sputnik).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció este miércoles que él y su esposa, Beatriz Gutiérrez, fueron registrados como socios de 26 empresas, mediante inscripciones falsas en el Servicio de Administración Tributaria, (SAT) en agosto pasado.

«Ayer (martes) me dieron a conocer de una inscripción en el padrón del SAT, donde se registran las empresas, apareció que me inscribieron como socio de 26 empresas (…) me ponen como socio y también a mi esposa», informó el mandatario en conferencia de prensa.

Todas las empresas fueron inscritas el 11 de agosto en las oficinas del organismo federal tributario del municipio Boca del Río, del estado de Veracruz (sureste).

«Me convertí en empresario, pero no soy empresario y respeto mucho a los que se dedican a esa actividad, soy servidor público, no tengo empresas, ni propiedad ni bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan mi sueldo», relató el jefe de Ejecutivo federal.

El mandatario considera la posibilidad de que alguien «por venganza, quiso vulnerar el sistema del SAT».

El jefe de Estado considera también que estas empresas podrían haber sido constituidas «para hacer negocios, engañando que soy miembro o socio de la empresa».

La otra posibilidad, prosiguió, es que los autores sean «mis adversarios políticos, para que mañana aparezca que estoy haciendo negocios chuecos (irregulares)».

López Obrador recordó que nunca ha tenido tarjeta de crédito, como lo reveló desde su campaña electoral del año pasado.

«Nunca me ha interesado el dinero, aunque no pienso que todo el que lo tiene es malvado, hay quienes tienen patrimonio de conformidad con la ley y merecen respeto; pero en mi filosofía, mi manera de pensar y ser nunca me ha importado lo material», subrayó y agregó que el caso lo está investigando el SAT.

Según el mandatario, para inscribir como socios de las 26 firmas a él y su esposa, quien es historiadora y periodista, las personas desconocidas, «omitieron o falsificaron documentos, (pues) no tengo empresas y no soy socio de nada, ni mi esposa», puntualizó.

El presidente confió en que nadie esté «cometiendo ilícitos» con estas empresas, y las autoridades tributarias que investigan el caso constataron que hasta la fecha no se han realizado operaciones registradas. (Sputnik)