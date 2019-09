Huawei está dispuesta a ceder en exclusiva licencias de 5G a una empresa estadounidense

Pekín, 26 Sep. (EUROPA PRESS).- Ren Zhengfei, fundador del fabricante tecnológico chino Huawei, ha afirmado que la compañía está dispuesta a ceder «en exclusiva» sus patentes en torno a la nueva tecnología móvil 5G a una empresa de Estados Unidos que pueda competir a nivel mundial y lograr beneficios con esta tecnología.

En una conferencia, Zhengfei ha incidido en que está cesión sería a una única compañía, no a todas las empresas occidentales, y que debe ser a una estadounidense, ya que tanto Europa, como Japón y Corea ya cuentan tecnologías relevantes en torno al 5G, algo que no ocurre en el caso de Estados Unidos.

A este respecto, ha agregado que esta licencia permitiría a la empresa competir con Huawei a nivel global, ya que no estaría limitada solo a Estados Unidos, y comprendería tanto patentes de hardware como de software, fabricación, producción y verificación. Incluso, la empresa estaría dispuesta a licenciar patentes de diseños de chip.

El fundador de Huawei ha señalado que su objetivo con esta medida es que Europa, Japón, Corea y Estados Unidos se sitúen en el mismo punto de partida en la carrera por el 5G y poder contribuir así al bienestar de la humanidad, aunque se ha mostrado seguro de que la compañía podrá seguir manteniendo su posición de liderazgo.

A este respecto, ha remarcado también que licenciar sus patentes aportará más ingresos y recursos a la compañía para financiar la innovación, al mismo tiempo que la competencia impulsará a su plantilla a ser menos complaciente de cara al futuro y seguir trabajando duro.

Además, el directivo ha agregado que una mayor competencia en el mercado también ayudará a lograr que el mundo sea «mejor». «No veo la competencia como una amenaza, la veo como un motor que nos impulse a realizar nuevos progresos», ha agregado.

Por otro lado, Zhengfei ha afirmado que el 5G no es «la ciencia de los cohetes» y que la gran industria del futuro debería ser la Inteligencia Artificial (IA), campo en el que espera que Estados Unidos no le incluya en la ‘lista negra’ de empresas con las cuales las firmas estadounidenses no pueden hacer negocios sin el permiso expreso del Gobierno. «No queremos tener este tipo de confrontación en el futuro en el sector de la IA», ha incidido.