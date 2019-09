México debe aclarar si restos de los 43 de Ayotzinapa salieron de un cuartel

Ciudad de México, 27 sep (Sputnik).- Las autoridades federales mexicanas deben aclarar si salieron de un cuartel más de un centenar de fragmentos de huesos carbonizados que permitieron identificar a uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, dijo el viernes a Sputnik el sacerdote defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde.

«Uno se debe preguntar de dónde salieron los restos que el Gobierno envió al instituto forense de la Universidad de Innsbruck (Austria), donde expertos identificaron que pertenecían a Alexander Mora Venancio (estudiante de Ayotzinapa)», dijo Solalinde, fundador del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, en Oaxaca (sur).

El sacerdote agregó que «hoy sabemos que los cremaron en otro lugar, que no fue en el basurero de Cocula como dice la llamada ‘verdad histórica'», en referencia a la versión entregada por el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI), que ayudó a la investigación federal, concluyó basado en peritajes de especialistas en fuego que fue imposible encender una pira con suficiente fuego capaz de calcinar 43 cuerpos en un basurero a cielo abierto de una quebrada de Cocula, pueblo vecino de Iguala, donde los jóvenes fueron atacados por policías y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

«¿Dónde los quemaron? no lo sabemos; el GIEI concluyó que en Cocula no fue; si no fue allí, ¿entonces dónde fue? ¿Los incineraron en los hornos crematorios del 26 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala, o dónde los cremaron?», dijo Solalinde, actual asesor del Gobierno federal en materia migratoria.

Al analizar la oscura y caótica investigación «realizada con irregularidades» y acumulada en 150 tomos, la entonces procuraduría, ahora fiscalía, encontró decenas de restos más que nunca analizó ni investigó, según el sacerdote.

«Se comprobó que era un estudiante, pero el Gobierno decía que tenía 60 fragmentos más, hasta hoy no sabemos exactamente de dónde sacó esos restos que envió a Austria», dijo.

Esas preguntas las debe responder Jesús Murillo Karam, el entonces procurador (2012-2015) que construyó la llamada «verdad histórica» hoy desacreditada, y su jefe Peña Nieto.

Con motivo del quinto aniversario de los ataques de patrullas policiales contra un centenar de estudiantes que viajaban en cinco autobuses, el presidente Andrés Manuel López Obrad ofreció recompensas por más de 75.000 dólares por cualquier información de los 43 desaparecidos y más de medio millón de dólares por uno de los atacantes, Alejandro Tenescalco Mejía.

Este hombre era policía de Iguala y nunca ha pisado la cárcel.

Solalinde asegura que hay gente que tiene más información, pero que ha guardado silencio hasta ahora, y puede perder el miedo con la nueva administración.

Menos de un mes después de la tragedia, el 16 de octubre de 2014, Solalinde reveló por primera vez en entrevista con la agencia Sputnik y el diario austriaco Der Standard de Viena, que a los estudiantes «los mataron, y a algunos los quemaron vivos».

El sacerdote se basó en confesiones de testigos entre los agresores que acudieron a él. (Sputnik)