Argentina: Macri lanza su campaña por la reelección con la convicción de que «se puede dar la vuelta»

Buenos Aires, 28 Sep. (EUROPA PRESS).- El presidente argentino, Mauricio Macri, ha lanzado este sábado su campaña por la reelección en el barrio bonaerense de Bengrano con la convicción de que «a esta elección se puede dar vuelta». La campaña está marcada por la clara victoria del candidato justicialista, Alberto Fernández, en las primarias del 11 de agosto.

«Que estén acá significa mucho. Significa que compartimos el mismo amor por este país. Me sorprendieron», ha comenzado Macri. «Venía escuchando sus gritos y cantos (…). Me llenan en corazón. Gracias de verdad», ha subrayado tras los cánticos de «¡Sí se puede!».

«Hoy comienza la marcha del sí se puede, por todo el país, hombro a hombro. Porque sabemos que un mejor país es posible», ha afirmado el candidato de Cambiemos a la reelección el próximo 27 de octubre.

La campaña llevará a Macri a 30 ciudades del país. En Belgrano, Macri ha estado acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la diputada Elisa Carrió.

«Queremos que nadie se tenga que ir del país, queremos justicia, no venganza, queremos paz, no violencia y nos comprometemos a respetar a nuestros adversarios, pero le pedimos que respeten nuestro derecho a hablar, ser libres y no prime la venganza», ha señalado Carrió en su intervención.

También ha participado el candidato a vicepresidente de Macri, Miguel Ángel Pichetto, quien ha advertido que «la única batalla que se pierde es la que no se da y vamos a ganar esta elección». «Tenemos que terminar con los mercaderes de la pobreza. A esos Jesús los hubiese echado del templo (…). Si gana Fernández, gana Cristina y va a gobernar ella. La que tiene el poder en ese espacio es Cristina Fernández de Kirchner, no tengan ninguna duda», ha remachado.

La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández se impuso claramente en votos a la de Macri y Pichetto en las elecciones primarias oficiales del pasado 11 de agosto, lo que ha dejado gravemente tocado al candidato conservador a la reelección.