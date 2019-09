Educación universitaria vs impacto social

Columna Derecho y Sociedad

Según se pudo constatar en mediante el análisis de diversas investigaciones, no existe un dato exacto de cuándo y dónde nació la primera universidad, ya que muchos países Europeos se atribuyen ese privilegio. Si hay conocimiento de muchas universidades prestigiosas de París y de Oxford, tiempo después resaltaron algunas universidades de España y así poco a poco se fue desarrollando en toda Europa. En estas primeras universidades se destacaba el estudio del Derecho, Teología y Filosofía.

Después de este crecimiento de universidades en el continente Europeo, se prosiguió con la tendencia en tierras americanas y Costa Rica no fue la excepción, ya que en 1843 fue creada la Universidad de Santo Tomás, clausurada luego en 1888, pero años después en 1940 fue fundada la Universidad de Costa Rica, quedando fortalecida gracias a la Constitución Política del año 49 que fortalece su establecimiento mediante varios artículos que señalan: artículo 79.- “Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado” y el artículo 84.- “La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.” Esta efervescencia causó que fueran apareciendo otras universidades públicas, también respaldadas constitucionalmente como se apreció en el artículo 84 citado, unido al artículo 85 que reza: “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones”. Tiempo después Costa Rica se desarrolló más en esta área mediante la creación de las diversas universidades privadas.

Respecto a los cambios sociales que se han ido apreciando, estos comenzaron a ser más visibles gracias a las exigencias de la educación superior en las reformas que se realizaron en muchos países avanzados en la década de los años 80, siguiéndole de cerca un buen número de los países latinoamericanos en la década de los 90. Esta reproducción de reformas estuvo orientada fundamentalmente para responder a las presiones de la globalización económica.

Según Fernando Baudrit en su libro: La autonomía universitaria en la Constitución Política, “la Universidad, desde sus inicios y conforme a su propia naturaleza, ha sido y es una institución libre, autónoma, independiente”, ahora bien, es importante analizar si la Universidad de Costa Rica ha sabido o no explotar esa “libertad, autonomía, e independencia”, así como resultaría interesante comparar si estos aspectos se cumplen en otras Instituciones de educación superior públicas así como las privadas.

En el caso de la UCR, el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), creado en 1975, está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación, pero no a la de Docencia. Este ha buscado implementar la investigación como medio para incrementar la calidad de la educación superior. Se denota impulso y seguimiento en cada una de sus acciones, situación que ha fortalecido la educación superior, lo cual es loable. Ahora bien, si se analiza en forma general la educación superior costarricense se denotará que esta ha tenido avances significativos en varias fases: cobertura respecto a los niveles educativos, acceso a la educación, apoyo a personas de bajos ingresos, lo cual contrasta con el desmejorado interés de los mecanismos de aseguramiento de la calidad y la desvinculación entre las competencias que otorga la formación universitaria y las demandas existentes en el mercado laboral, aspectos que se analizarán a continuación.

Respecto al desmejorado interés de los mecanismos de aseguramiento de la calidad, se manifiesta una información de suma importancia en el Sexto Informe del Estado de la Educación, que señala: “se pudieron conocer algunos indicadores de desempeño de los 123 posgrados de los que se recibió información. En 2015, el 79% de ellos tenía personas egresadas sin graduarse, principalmente porque les faltaba su trabajo final de graduación. Otro dato es que el 25% de los estudiantes requiere cuatro años o más para graduarse y el 45% estaba inactivo en la matrícula de cursos de ese año.” Estos datos realmente son alarmantes, por lo que se infiere de todo lo analizado, el que las diversas universidades, llámese UCR, UNA, TEC, UNED, así como las diversas universidades privadas que ofrecen estudios de posgrado, deben prestar una mayor atención no solo en los cursos que se ofrecen, sino también a un seguimiento oportuno y adecuado respecto al trabajo final de graduación, evitando de esta forma que transcurran hasta “cuatro años o más para graduarse”. La inversión económica que realizan las universidades, así como los estudiantes de posgrado es bastante elevado como para dejar sin concluir estudios tan importantes, y ni qué decir del tiempo invertido.

Otro aspecto para analizar es la desvinculación entre las competencias que otorga la formación universitaria y las demandas existentes en el mercado laboral, lo cual también es preocupante. Actualmente Costa Rica ha venido progresando aunque sea en un entorno vulnerable, en donde deuda pública total se mantiene cerca del umbral máximo recomendado para países emergentes, y si bien se han hecho esfuerzos normativos para salir avante con la situación económica que se vive actualmente el país, se ha denotado un aumento respecto al tema del desempleo, por lo que es importante fortalecer aquellas áreas en donde un profesional pueda desarrollarse evitando así obstáculos para laborar, lo cual lo podría convertir en un número más en las estadísticas que conforman la amplia lista de desempleados con títulos universitarios de posgrado.

Por otro lado, se considera que existen también otros aspectos a destacar sobre los estudios de posgrado como lo sería la disparidad latente respecto a la calidad de la educación superior que se denota si se compara la educación pública con la educación privada, haciendo referencia siempre al nivel de posgrados. Según el Sexto Informe del Estado de la Educación de los posgrados activos, “72 han actualizado sus programas y 278 lo han hecho al menos una vez. Al igual que con las carreras, no existe un dato oficial del número de posgrados que ofrece el conjunto de universidades del país. La limitación se explica por dos razones. Por un lado, entre 13 y 20 instituciones privadas no entregan los datos al Conare cada año (esta medida es voluntaria) y, por otro, la información que se recopila es escasa (solo matrícula) y se publica de manera agregada, lo que no permite conocer la estructura de las entidades privadas por tamaño.” Nótese lo interesante es esta información, ya que resaltan dos aspectos delicados: uno el que el mismo Conare acepta que no exige a las universidades privadas la información actualizada, sino que se conforma con “informes voluntarios y escasos”, lo cual deja a la deriva las oportunidades de calidad a las que podría optar un estudiante de estudios superiores, aspecto que provoca un desmejoramiento en la educación, lo cual no sucede con las universidades públicas y eso que el mismo SEP-UCR en el 2015 presentó un informe señalando que “más de la mitad de los posgrados no ha revisado o modificado sus planes de estudios recientemente y solo el 41% tenía un reglamento interno aprobado por el SEP”, por lo que los diversos posgrados se dieron a la tarea de actualizar sus planes de estudio, y ofrecer de esa manera educación de calidad, y mucho de ellos basados en la investigación, lo cual demuestra que la fiscalización y los resultados de éstas mediante diversos informes, son sumamente necesarios y dan resultados positivos.

Otro aspecto de notable que también es inquietante, es sobre el tema de la preparación pedagógica de los profesores de la carrera de derecho a nivel de posgrado (aunque también se podría incluir nivel de grado). Este ha sido un “pecado mortal”, al que han incurrido no solo las universidades privadas, sino también muchas universidades públicas, existiendo un “velo de conveniencia”. El hecho de que un profesor haya concluido satisfactoriamente sus estudios no garantiza el que ya esté preparado para poder “impartir lesiones”. Son pocas las instituciones que exigen a sus profesores no solo experiencia, sino también el cumplir con cursos de pedagogía que lo acrediten para impartir lecciones de calidad.

Muchos profesores para justificar la falta de preparación pedagógica, se avalan en el artículo 87 de la Constitución Política que señala: “La libertad de cátedra es principio fundamental de la libertad de enseñanza” lo cual es erróneo. La libertad de cátedra hace referencia a la forma de dar las lecciones, no a la libertad de tener o no la deseada preparación, para de esa forma pueda transmitir adecuadamente sus conocimientos. Precisamente, respecto al tema, Pedro Haba en su libro Metodología Realista del Derecho señala que “… la enseñanza tradicional del derecho, necesitaría sufrir profundas trasformaciones, o al menos ser complementada en puntos que son claves tanto para entender como para aplicar las normas jurídicas.”, en otras palabras, es necesario poseer conocimientos básicos de índole pedagógico sobre cuestiones elementales, para a su vez poder transmitirlas adecuadamente a futuros profesionales y que esto se refleje a nivel laboral, ya que estos profesionales serán los responsables del resultado o la consecuencia de una determinada acción en una comunidad o país, o sea, la calidad de la educación es un aspecto que tiene mucho peso en el impacto social.

En síntesis, si bien los inicios de la educación superior a nivel europeo vieron sus inicios hace varios siglos, y la educación superior en Costa Rica dio sus primeros pasos hace 187 años, en el impacto social se observa una propensión histórica centrada en mirar los resultados de la educación desde un punto de vista económico, reflejándose en la adecuada preparación de deben poseer los diversos profesionales, por lo cual se considera importante los avances que ha tenido la educación superior en Costa Rica, pero denotándose que la sociedad aún exige más calidad, tal y como la actualización de sus programas, el seguimiento en los trabajos finales de graduación y la adecuada preparación de los docentes entre otros.

Es trascendental resaltar que el impacto social de la educación se manifiesta además en otras áreas más allá del mercado laboral, como lo son la salud, participación social, desarrollo de instituciones, bienestar social e individual, pero en el caso de Derecho se manifiesta en la adecuada representación judicial de los administradores jurídicos, en la calidad de las resoluciones judiciales, en las representaciones en las representaciones en el ámbito administrativo, lo cual supone esfuerzos académicos que va más allá de una simple lección magistral, reflejando de esa forma la calidad que los estudios superiores puedan ofrecer, por lo que se infiere el papel tan importante que juega la fiscalización por parte de los entes responsables, considerándose como una forma de guiar y ver crecer la Educación Superior en Costa Rica.

(*) Yenory Morales Conejo, Estudiante Doctorado en Derecho Universidad de Costa Rica