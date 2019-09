Francia guarda un minuto de silencio en honor al fallecido expresidente Jacques Chirac

París, 30 sep (Sputnik).- Las instituciones públicas y las escuelas de Francia guardaron un minuto de silencio a las 13.00 GMT de este lunes para rendir tributo al fallecido expresidente Jacques Chirac, informó el canal de televisión BFMTV.

Los diputados de la Asamblea Nacional (cámara baja del Parlamento francés) también honraron el recuerdo del exlíder de Francia con un minuto de silencio.

Este lunes se declaró en Francia Día de Luto Nacional con motivo de la muerte de Jacques Chirac, ocurrida el 26 de septiembre a la edad de 86 años.

La ceremonia oficial de despedida del expresidente Chirac se desarrolló en la iglesia de San Sulpicio, de París, con la asistencia del actual mandatario, Emmanuel Macron, y de líderes de otros países.

Rusia estuvo representada por su presidente, Vladímir Putin.

The body of late President Jacques Chirac has arrived in Les Invalides ahead of his funeral ceremony.https://t.co/xYjwJnpQnH pic.twitter.com/3aRIKs05zg

— euronews (@euronews) 30 de septiembre de 2019