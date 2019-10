Principales candidatos presidenciales debaten en Uruguay por primera vez desde 1994

Montevideo, 2 oct (Sputnik).- Los dos candidatos principales para las elecciones de octubre en Uruguay midieron sus fuerzas el martes en el primer debate televisivo realizado en 25 años, en el que el aspirante de la gobernante izquierda, Daniel Martínez, destacó los logros de los últimos 15 años del Frente Amplio, y el representante del Partido Nacional (centroderecha), Luis Lacalle, subrayó las promesas incumplidas del oficialismo.

«Es un debate que cae en un momento histórico del país, por un lado la posibilidad de volver al pasado o por el otro la posibilidad de seguir un proceso de crecimiento económico y de justicia social», dijo Martínez, quien destacó la caída del índice de pobreza a un 8,1 por ciento de la población en 2018 desde un casi 40 por ciento en el 2004, cuando la izquierda ganó las elecciones por primera vez.

Ninguno de los dos candidatos, que según las encuestas no conseguirían un triunfo en la primera vuelta del 27 de octubre, expuso en detalle sus propuestas para el próximo período de gobierno (2020-2025).

Según las últimas encuestas, Martínez tendría una intención de voto de entre 30 y 40 por ciento, mientras que el respaldo a Lacalle sería de entre un 22 y un 30 por ciento.

En tanto, la intención de voto para el economista Ernesto Talvi, del tradicional Partido Colorado (centroderecha), es de entre un 12 y 18 por ciento.

Tanto Martínez, un ingeniero de 62 años que fue presidente de la estatal de combustibles Ancap e intendente de la capital Montevideo, como Lacalle, exdiputado, senador, hijo del presidente Luis Lacalle y descendiente de uno de los más importantes caudillos políticos del siglo XX, Luis Alberto de Herrera, dijeron que la seguridad es un tema clave y que si llegan al Gobierno reforzarán a la policía, lucharán contra la corrupción y el narcotráfico pero no dieron grandes detalles de cuáles serían sus soluciones.

«El Gobierno ha cedido terreno en tema seguridad (…) Hay que proteger a la policía, hay que cuidar al que nos cuida, quien habla se quiere hacer cargo de la seguridad ciudadana», dijo Lacalle, quien respalda la legítima defensa.

Al tema, que según encuestas de opinión es una de las mayores preocupaciones de los uruguayos en momentos en que se registra un aumento en la violencia de los delitos y un récord de homicidios, Martínez respondió que las propuestas del Partido Nacional se asemejan a las implementadas en Brasil por el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, que ha causado la muerte de varios civiles en las últimas semanas.

«Más estado, más ley sí; la ley de la selva no», dijo Martínez.

Mientras Lacalle, de 46 años, contestaba las preguntas propuestas en el debate, su campaña ampliaba los conceptos del candidato en sus redes sociales.

En cuanto a la economía, el candidato del Partido Nacional afirmó que no subirá los impuestos si llega al Gobierno, aunque no mencionó una rebaja de la alta carga impositiva en el país sudamericano, y criticó que el Frente Amplio no haya tomado medidas para combatir el desempleo, que subió a un 9,1 por ciento interanual en julio desde el 7,8 por ciento del mismo mes del año pasado.

Martínez, en tanto, dijo que pese al crecimiento registrado en los últimos 15 años, luego de la crisis del 2002, se debe diversificar la matriz productiva para asegurar la expansión y reducir el déficit fiscal, pero destacó inversiones como la planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM que se instalará en el centro del país y generará miles de empleos.

«Quién diría en el 2004 que el salario real iba a crecer un 60 por ciento, quién diría que en estos 15 años el Uruguay pasara a ser el país que mayor riqueza generara por habitante de toda América Latina, quién diría que toda esa riqueza que generamos los uruguayos se distribuiría de la forma más equitativa de toda América Latina», dijo el candidato de la coalición de izquierda.

En el mensaje final para cerrar el debate, acordado por los propios candidatos, Martínez apeló a los jóvenes y a los que votan por primera vez que pasaron casi toda su vida bajo gobiernos del Frente Amplio, mientras que Lacalle apuntó que el país necesita un cambio en el liderazgo.

«Uruguay necesita una alternancia (…) Formo parte de un grupo de hombre y mujeres que se quiere hacer cargo, yo me quiero hacer cargo», concluyó Lacalle.

Desde la aprobación de una reforma constitucional de 1996, el calendario electoral de Uruguay establece que, si ningún candidato logra superar el 50 por ciento de los votos emitidos en una primera instancia de votación, habrá balotaje entre los dos primeros.

Las elecciones de 2004, 2009 y 2014 se definieron en una segunda vuelta en noviembre entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. (Sputnik)