Alierta (Telefónica) afirma tener una solución «facilísima» al paro en España: la educación digital

Madrid, 5 Oct. (EUROPA PRESS).- El presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta, ha afirmado que solo en 2018 hubo en España hasta 300.000 puestos de trabajo que no se pudieron cubrir porque el sistema educativo «no los produce», por lo que ha dicho tener una solución «facilísima» al paro en España: la educación digital.

En concreto, Alierta, durante su intervención este viernes en el South Summit, cifró en 2,5 millones el número de puestos de trabajo digitales que necesitará España durante los próximos tres años, una cantidad algo inferior al número de parados que hay en el país actualmente.

Por ello, el que fuera presidente de Telefónica desde el año 2000 al 2016 ha afirmado que la solución al desempleo pasa por la promoción de la educación digital y ha comparado la revolución digital iniciada en los años 90 con la Revolución Industrial, cuando pasó «algo parecido» en cuanto a la oferta y demanda laboral.

Para Alierta, si la revolución iniciada a mitad del siglo XVIII aceleró el bienestar de la población, la digital, que dio comienzo apenas hace 20 años, «va a ser mucho mayor y va a suponer el mayor crecimiento del bienestar en la historia de la humanidad».

Cursos digitales

Sin embargo, están apareciendo algunas trabas a ese auge de lo digital. Por ejemplo, ha cifrado en un 60% el número de empresas que no encuentran gente con suficientes conocimientos digitales, un dato sobre el que ha contado una anécdota: «Me ha costado un montón de años convencer a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) de que tenían que impartir cursos digitales para pymes, porque si tienes una empresa de 40 o 50 trabajadores es difícil que veas la necesidad digital. Por fin se ha dado cuenta, y los sindicatos también», ha contado.

Sin embargo, ha criticado que la Formación Profesional todavía siga preparando a carpinteros –«no tengo nada en contra de ellos», ha defendido–, cuando «hace falta gente preparada», algo que, según él, costaría tan solo 200 millones de euros. «Haría que cientos de miles de chicos encontraran trabajo si tienen educación digital», ha manifestado.

Educación

En este sentido, ha relatado que una vez, en un encuentro con el Papa, éste le dijo que le preocupaban los niños del tercer mundo, ya que no tenían educación y nunca saldrían de pobres, a lo que Alierta le respondió: «Hace seis años no tenían solución pero ahora con una tableta aprenden en un mes; el problema son los profesores, que no son digitales».

Hasta el momento, ProFuturo, un programa de educación digital puesto en marcha en julio de 2016 por Fundación Telefónica y ‘la Caixa’ ha colaborado en la formación de cerca de 10 millones de niños en todo el mundo, aunque la intención es alcanzar a los 50 millones que todavía no cuentan con ningún tipo de educación.

Según las cifras que maneja Alierta, educar a un niño entre el periodo de 5 a 17 años cuesta 300 euros, lo que supone 75.000 millones de euros en todo el mundo, un gasto que, dividido entre los 12 años de periodo escolar es similar al coste del armamento mundial. «¿No estaría mejor el mundo educando a 250 millones de niños que gastando 2.000 millones diarios en armamento», se ha preguntado; «muchísimo mejor, además, no va a haber guerras», ha contestado él mismo».

Libertad

En otro orden de cosas, el presidente de la Fundación Telefónica también se ha referido a la privacidad en la era digital diciendo que él es el «único libre» porque tiene un teléfono antiguo sin conexión a Internet.

Alierta ha argumentado su afirmación diciendo que el español y el inglés no son los idiomas más hablados del mundo, sino que son los de Android e iOS, pero que éstos tienen un problema y es que los algoritmos finales solo los conocen Google, Apple, Facebook o Whatsapp.

«Conocen nuestras vidas y eso es un atentando contra la libertad, uno de los mayores problemas del mundo y lo que ha hecho que las empresas y las personas hayan perdido su libertad».

De hecho, ha cifrado en 40% la proporción de datos malos, comentarios negativos o noticias falsas sobre el total de información que circula por la red, un problema al que ha prometido que en apenas ocho meses la Fundación le pondrá remedio, aventurando y rematando su intervención diciendo que «va a ser un paso muy importante para la humanidad».