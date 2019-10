Boris Johnson pedirá una extensión del Brexit si no hay acuerdo, según papeles legales

Londres, 4 oct (Sputnik).- El jefe del Gobierno del Reino Unido, Boris Johnson, ha asegurado ante un juzgado escocés que “enviará una carta” a la Unión Europea solicitando una extensión del Brexit si no hay un acuerdo entre ambas partes en las próximas dos semanas.

La declaración se incluye en documentos oficiales que abogados del Gobierno británico han presentado en una nueva querella iniciada contra el primer ministro en Edimburgo.

“Lo que Boris Johnson ha señalado a la corte a través de sus abogados contradice directamente lo que dijo ayer en el Parlamento”, denunció la parlamentaria y demandante Joanna Cherry en su cuenta de Twitter.

La diputada del Partido Nacional de Escocia ha recurrido, con otros dos ciudadanos, ante la Justicia para aclarar la posición del mandatario conservador ante la nueva ley contra la ejecución de un Brexit duro el 31 de octubre.

Johnson la descalifica continuamente como la “ley de la capitulación” y no deja de afirmar que Reino Unido dejará el bloque continental, “sea como sea”, cuando concluya la prórroga actual la noche de Halloween.

La víspera del juicio, cuando informó al Parlamento de Westminster sobre su propuesta para un posible entendimiento con Bruselas, repitió una vez más que “saldremos de la UE el 31 de octubre con acuerdo o sin acuerdo”.

“Eso ya no es una declaración verdadera… y el primer ministro lo reconoce”, señaló durante la vista el abogado de los demandantes, Jo Maugham.

La ley, que fue ratificada el mes pasado, obliga al jefe del Gobierno a remitir una carta a la Comisión Europea, solicitando una extensión del Brexit hasta enero de 2020, si no logra un acuerdo en el próximo Consejo Europeo.

“Queremos que la corte le diga que a no ser que usted no envíe la carta, a no más tarde del 19 de octubre, a no ser que cese de intentar frustrar la intención del Parlamento, habrá consecuencias personales, usted puede ir a prisión”, demandó Maughan.

Cherry y otros 70 parlamentarios ganaron un sonado pleito anterior contra Johnson en Escocia – recurrido sin éxito por el Gobierno ante el Supremo del Reino Unido– que declaró ilegal y nula la suspensión del Parlamento durante cinco semanas hasta el 14 de octubre.

Esta vez ha presentado dos reclamaciones para intentar impedir judicialmente un Brexit abrupto el 31 de octubre. (Sputnik)