Equidad e Igualdad de Género en La Fuerza Pública de Costa Rica

Columna Derecho y Sociedad

La promoción de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, tiene hoy diversas directrices que se manejan bajo distintos lenguajes, los cuales desean la eliminación de paradigmas que no permitían anteriormente el avance y el logro de una participación globalizada basada en la equidad, es por esto que se genera la necesidad de consolidar en este artículo, los diversos componentes y avances que se han presentado respecto al tema, y si realmente se ejecutan a cabalidad las diversas normativas que favorecen el enfoque de género bajo un contexto social, especialmente en la Fuerza Pública de Costa Rica.

Toda esta información ha sido recopilada para orientar al lector de una manera clara acerca de la importancia sobre la equidad de género, ya que la desigualdad de las relaciones de poder entre ambos ha colocado a las mujeres en una situación de desventaja y subordinación; es necesario enfatizar en la necesidad de trabajar por la eliminación de las discriminaciones.

Solemos pensar que el hecho de hacerse hombre o hacerse mujer es un simple proceso natural de desarrollo dentro de una determinada sociedad, es un proceso preconcebido. Pero la cuestión es que las interpretaciones culturales sobre que se le considera masculino o femenino varían entre sociedades y a lo largo de la historia. No evoluciona tan solo los significados culturales, sino que también la actividad sexual de los individuos. Todo esto forma parte de lo que se denomina el orden de género, que viene a ser alusión a las distintas maneras en que los individuos componen y transforman las nociones de masculinidad y feminidad en relaciones de poder. Cuando pensamos en las fuerzas del orden y la ley pensamos en policías o militares, y la imagen que probablemente se nos pasara por la cabeza sería la de hombres uniformados en misión o patrullando. Esto es así porque tenemos la imagen preconcebida de que la policía y las fuerzas del Estado son asunto de hombres, del sexo fuerte masculino. No es una cuestión de ser machistas o misóginos, es cuestión de la imagen social que se ha construido alrededor de la cuestión del género y su confusión.

Como primera medida para lograr un mayor entendimiento sobre la importancia que tiene el enfoque de género bajo un contexto nacional, es importante determinar que cuando mencionamos el término enfoque de género, nos referimos a la consideración de las diferentes oportunidades que se deben presentar entre hombres y mujeres, logrando una interrelación en los distintos papeles que se supone se debe cumplir dentro de una sociedad; comprender este concepto, permite avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos y el desarrollo social sobre unas bases de participación sin discriminación.

Como segunda medida se debe lograr una dinamización de los procesos de proyección social, desde el reconocimiento de las diferencias de género es una tarea ardua y de un trabajo constante. Desde un enfoque de género, hablar de hombres es tan importante como hablar de mujeres, pues ambos tienen la misma oportunidad de adelantar iniciativas que promuevan la equidad y el desarrollo social, por otro lado, las políticas sociales no han sido neutras con respecto a las construcciones de género, etnia o ciudadanía. Las relaciones de género han moldeado el carácter del Estado de bienestar y las políticas sociales también han afectado, en diversa forma, las relaciones de género.

Para Londoño (2019) El género no es sinónimo de mujer. Si bien es cierto, la historia marca el surgimiento de este concepto a partir de movimientos feministas a través de los cuales las mujeres invitaron a reflexionar ante las posiciones discriminatorias, el término género, nos incumbe a todos, es por esto la necesidad que se involucren tanto hombres como mujeres, al igual que la atención de otras categorías como la edad, la etnia, la orientación sexual, la discapacidad y situaciones como el desplazamiento forzado, el conflicto armado, entre otras.

Costa Rica, históricamente, cuenta con instituciones aún tradicionales en cuanto al modelo de políticas de igualdad de género. Este es el caso de La Fuerza Pública de Costa Rica, una institución masculinizada que será foco a lo largo de este artículo. La cuestión es ¿Qué hace dicha institución por la igualdad y equidad de género?

En primer lugar, repasando los antecedentes históricos, fue a partir de 1970 cuando se contó con la primera mujer en la institución, para luego, en 1978, se amplía la planilla de mujeres a dieciocho, las cuales ejercían labores de limpieza, cocina, y demás trabajos de poca relevancia y valoración en la Fuerza Pública.

No fue hasta el año 1979 cuando se fundó lo que viene a ser la policía femenina, cuerpo que lo compusieron cincuenta y cuatro mujeres. Aun así, esta escuadra especial de la policía tenía una labor más pedagógica que práctica en la sociedad, ya que la función que cumplía esencialmente estas mujeres fue el cuidado de centros educativos en Costa Rica, de parques, paseos y avenidas peatonales, resguardo fiscal y demás labores de bajo riesgo o peligrosidad.

No obstante, en 1994 con la Ley General de Policía se empiezan a realizar los primeros grupos básicos policiales, los cuales se llamaban “Cursos Técnico Básico Policial”, esto implico el primer paso para la aceptación femenina en el grupo masculino en la policía, contando dentro de estos con el ingreso de dos, tres y hasta ocho mujeres por básico policial, las cuales una vez finalizado esta capacitación se integran a lo que se le denominaba “Comandancias”, actualmente se le conoce como “Delegaciones Policiales Cantonales”. Atendiendo a datos ofrecidos por la revista militar digital ‘DIÁLOGO, Foro de las Américas’ (2016), del año 1994 al año 1998 se inscribieron 189 mujeres a la policía, representando un 3% del total, en el año 2002 ya aumentó la cifra a un 8%, y en 2017, el número de mujeres ya representó más del 15%, lo que equivale a 2197 mujeres activas.

Pese a la progresiva integración de mujeres en La Fuerza Pública de Costa Rica, es notorio evidenciar que toda decisión interna ha sido tomada por hombres sin contar con la perspectiva femenina. Esto se debe a que nunca en la historia de Costa Rica ha habido una mujer como Directora General, pero que ni siquiera con el grado de comisario, únicamente se ha contado con una Subdirectora General. Lo más cercano a las máximas promociones y ascensos están en cuatro mujeres con el rango de comisionada de policía. De dichos puestos, dos cuentan con cargos como directoras regionales, una como directora de apoyo legal y la otra como subdirectora regional.

En términos sociológicos, este hecho se le conoce como ‘techo de cristal’, un término que hace referencia al bloqueo institucional y de acceso a cotas de poder que reciben las mujeres por parte del grupo dominante de hombres. Al estar los puestos de decisión institucionales, políticos, culturales, sociales, y empresariales por hombres, la promoción se vuelve una losa. Esto se hace más pesado cuando es una mujer quien pretende promocionar, ya que los estereotipos de género históricamente le han otorgado al hombre el rol instrumental de la sociedad y a la mujer el emocional.

Es por ello que las mujeres, pese a demostrar tener la capacidad para ejercer cualquier labor en las mismas capacidades, no tienen acceso a los puestos de jerarquía y poder de La Fuerza Pública de Costa Rica, donde poco a poco se va disminuyendo la brecha entre mujeres y hombres. Los hombres deben aceptar que las mujeres no son el sexo débil y que la autoridad también puede ser ejercida por mujeres.

Para este caso específico nos estamos refiriendo a la necesidad de transformación social, que permita una inclusión de género bajo diversos aspectos, tanto culturales, sociales, educativos, y de equidad con respecto a la situación y lugar que ocupa la mujer en Costa Rica, es importante determinar también si las grandes instituciones de la Nación, como lo es La Fuerza Pública de Costa Rica, manejan un interés por incluir a las mujeres en la ejecución de diversas actividades y si se presentan actividades de promoción y cumplimiento de participación de género.

Luego de analizar el enfoque de género desde los diversos aspectos, como lo fue educativos, social, cultural y bajo la mirada y la posición que tiene el estado, se realiza un análisis sobre las iniciativas de apoyo que ha presentado La Fuerza Pública de Costa Rica para contribuir con la erradicación de desigualdad de género que se presente en el país. En el marco del proceso de modernización y transformación institucional.

El 8 y 9 de abril del 2019, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, a través del despacho del Viceministerio Administrativo, realiza un esfuerzo relacionado con todos los cuerpos policiales que integran la Ley General de Policía, No 7410, con la intención de identificar, analizar y sistematizar las necesidades de las mujeres de policía, que representan alrededor del 18% de los cuerpos policiales en total; cabe destacar que esta iniciativa tuvo el acompañamiento de la oficina de equidad e igualdad de género (OIEG) del Ministerio de Seguridad Pública, la cual fue aprobado por el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), el 14 de febrero del 2011, y cuyo objetivo principal es:

“Contribuir a generar un ambiente y clima organizacional institucional que permita la prestación del servicio público de seguridad ciudadana, el desarrollo de actuaciones y procedimientos policiales con las comunidades y la ciudadanía en general, así como para el funcionariado policial y administrativo, considerando como eje transversal la incorporación de la equidad e igualdad de género y la promoción de los derechos humanos en el quehacer institucional” (MSP, s.f).

Este encuentro de mujeres policías 2019, es un gran paso para poder identificar las necesidades de las mujeres en las áreas formativa, administrativa y policial, en el cual además potenciará la construcción de estrategias, programas y planes que permitan asegurar la igualdad de género en la institución, y de esta forma mejorar el ambiente laboral de nuestras mujeres policías.

Además, durante los meses de febrero y marzo de este mismo año, se realizaron encuentros regionalizados de mujeres policías, en el cual se identificaron diez grandes temáticas, los que fueron ampliados en el “Encuentro Nacional de Mujeres Policías”. Esta reunión podría marcar un antes y un después ya que trata varios de los temas más vitales a implementar en cualquier institución al servicio público y por la integración de la perspectiva de género en sus funciones en todos sus ámbitos.

Por una parte, el bienestar de las mujeres en la policía y el respeto por su profesión deberían estar reconocidas, por lo que en la conferencia se hizo hincapié en la conciliación de la vida laboral con la familia, haciendo referencia a la paridad de horarios, permisos, y licencias entre ambos sexos. También importante hay que destacar el hecho de la eliminación de barreras y discriminación en cuanto a las oportunidades de promocionar. La base de la equidad reposa sobre una base de igualdad de oportunidades, en donde entra el tema vital de la paridad salarial, capacitaciones y cumplimiento de requisitos, y potenciar el empoderamiento en responsabilidades en el cuerpo de policía, así como la responsabilidad en distintas situaciones.

Además, otros puntos importantes a destacar en esta asamblea de mujeres policía, fue la de establecer una conducta y unas normas interna en La Fuerza Pública de Costa Rica. Entre ellas fue el derecho a expertos psicólogos y a salud mental y física, al igual que garantizar respeto por buenas relaciones laborales, sororidad entre mujeres, y crear un clima de ayuda entre compañeros y compañeras sin discriminar por razón de sexo. Así mismo, también impulsar campañas contra el acoso laboral y el acoso sexual por parte de superiores e iguales en rango. El uniforme y avituallamiento también fueron motivo de discusión en dicha asamblea.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), está integrado con varios países en donde se enumeraron distintos derechos y compromisos que deberían adquirir los distintos Estados para garantizar la equidad y la igualdad de género, en la que además Costa Rica forma parte. Estos derechos y obligaciones atienden a cuestiones de distintos ámbitos y esferas de la sociedad como lo son la económica, la política, y la cultural.

Los artículos redactados tuvieron influencia directa de la carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos y entre sus artículos más relevantes destacan el derecho a la no discriminación (Art.2 y Art. 5), derecho a la integridad personal (Art. 6), a la igualdad de condiciones y a la educación (Art. 10), al trabajo con igual salario, prestaciones y capacitaciones (Art. 11), y, en especial relevancia, destacar el artículo 15 del tratado que afirma que ante la ley se debe garantizar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.

La policía presenta diversas estrategias, con el fin de fortalecer este enfoque diferencial en la institución, así como la prevención y atención de víctimas de violencia de género y continuar construyendo confianza en la comunidad mayormente afectada, por otro lado, la Institución asume que el rol de género se construye por medio de la socialización , ya que es de esta manera en donde se logra un entendimiento y se logra aprender a diferenciar responsabilidades y asumir un liderazgo y una participación conjunta entre hombres y mujeres.

Aún falta mucho más compromiso por parte del Gobierno Nacional con las mujeres, en materia de equidad y reconocimiento de sus derechos, por medio de promoción de la equidad de género y la erradicación de las violencias contra las mujeres, definidos como un propósito de Estado y no como responsabilidad de una sola institución.

De este modo que el compromiso del Gobierno y de Instituciones como La Fuerza Pública de Costa Rica es inmenso, ya que no se están incorporando las estrategias en los diversos entes para lograr una implementación transversal desde la perspectiva de género en sus diversos programas, con personal encargado de la temática y reconociendo el compromiso y la dedicación de todas las instituciones para articular acciones, cada una desde su ámbito realizando significativos esfuerzos en favor de las mujeres, aún falta mucho camino por recorrer, hace falta más difusión, comunicación con respecto a la ayuda y colaboración que estas instituciones presentan al género, para poder lograr que la Fuerza Pública, logre una equidad e igualdad de género, tanto en servicios, actuaciones, procedimientos policiales, estructura organización y funcionamiento interno.

Es necesario que contemos con sociedades más justas, donde se cuente con equilibrio, en igualdad de oportunidades y de desarrollo personal, por lo que ser hombre o mujer debe ser irrelevante, las mujeres policías han demostrado que pueden realizar diferentes funciones, y que lo hacen con honestidad, disciplina, valor, respeto y entrega, y que inclusive están dispuesta a dar la vida, para servir y proteger a todas y a todos. No solo se debe contar con equidad e igualdad de género, dentro de La Fuerza Pública de Costa Rica, sino que también se debe mejorar las condiciones de las mujeres policía, que realizan una gran labor dentro de la institución, con la finalidad de poder tener un mejor país.

Para finalizar, las mujeres en general cuentan con menos recursos que los hombres. Esto se legitima mediante el discurso sexista, el sexismo como ideal aceptado de que un sexo es superior a otro. Históricamente, el patriarcado se ha nutrido esencialmente de la idea de la superioridad del hombre en todos los aspectos de la vida social. Aun así, es importante no persistir en la lucha por la equidad e igualdad de género en todos los ámbitos de la vida social por el bien de la democracia y el bienestar social. Las niñas del país deben entender que ellas también pueden lograr ser policía y no ser juzgadas por ello, que haya referentes mujeres dentro de La Fuerza Pública de Costa Rica visibilizadas que sirvan como modelo y escaparate para los sueños de muchas estudiantes, universitarias, y opositoras al cuerpo nacional de policía. El feminismo no debe ser entendido como la lucha entre el hombre y la mujer, sino como el encuentro en el punto de equilibrio, paridad, igualdad, equidad, entre hombres y mujeres. Por tanto, Costa Rica debe atender a la llamada social y global de un mundo que está cambiando y que exige mayores libertades y oportunidades para las mujeres y que dejen de ser el sexo oprimido y débil para convertirse en lo que son, el cuerpo de policía y fuerza del orden de Costa Rica.

(*) Jacqueline Soto Rivel, Estudiante Doctorado en Derecho, Universidad de Costa Rica.