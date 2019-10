Esta Semana en la Universidad de Costa Rica. Del 5 al 12 de octubre de 2019

PRESENTACIÓN DEL NUEVO PORTAL WEB DE APOYO A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. Lunes 7 de octubre, 1:30 p. m. en el auditorio de la Escuela de Tecnologías en Salud. Información: 2511-4775, correo electrónico: docencia.efd@ucr.ac.cr Organiza: Departamento de Docencia Universitaria.

CONFERENCIA: COMPOSTING ORGANIC WASTES TO IMPROVE SOIL FERTILITY AND PLANT HEALTH. Lunes 7 de octubre, 2:00 p. m. en el Miniauditorio 1, Facultad de Ingeniería. Impartida por el Dr. Jacques G. Fuchs, Department of Crop Sciences, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) Confirmar asistencia al correo eib@ucr.ac.cr La conferencia se impartirá en idioma inglés, sin traducción. Información: 2511-4614, correo electrónico: eib@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ingeniería de Biosistemas, Facultad de Ingeniería.

PRUEBA DE EQUIPARACIÓN DE TÍTULO. ESCUELA DE ARQUITECTURA. Lunes 7 de octubre, 5:00 p. m. en la Escuela de Arquitectura. Dirigido a graduados de universidades extranjeras, previamente el trámite de Reconocimiento de título ante ORI. Información: 2511-6895. Organiza: Escuela de Arquitectura, Facultad de Ingeniería.

CONFERENCIA: 70 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DESARROLLO ECONÓMICO. Lunes 7 de octubre, 6:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Participantes: Dr. Rubén Hernández Valle, profesor pensionado, UCR; Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la República. Información: 2511-3300, correo electrónico: eventos.ec@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Economía.

RECITAL: DANZAS Y POLIFONÍA DE EUROPA Y AMÉRICA, SIG. XV Y XVI. Lunes 7 de octubre, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell de la Escuela de Artes Musicales. Participantes :Concierto de Violas. Información: 25118545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).

TALLER: ALIMENTACIÓN PRÁCTICA Y SALUDABLE. Fecha límite de inscripción: lunes 7 de octubre vía telefónica. Duración: miércoles 9, 16 y 23 de octubre, de 3:00 a 5:00 p. m. y 30 de octubre, de 1:00 a 5:00 p. m. en el Laboratorio de Alimentos, Escuela de Nutrición. Costo: ¢16.000 + IVA. Información: 2511-2166. Organiza: Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina.

VIDEO FORO: LA OTRA FAMILIA, DE GUSTAVO LOZA, 2001, MÉXICO. Martes 8 de octubre, 6:00 p. m. en el auditorio Roberto Murillo, 2.ª planta, Facultad de Letras. Participantes: Dr. Álvaro Carvajal Villaplana, profesor, Escuela de Estudios Generales; Licda. Ángela Ramírez Guerrero, profesora, Escuela de Estudios Generales. Información: 2511-6342, correo electrónico: alvaro.carvajal@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales con la colaboración del Ciclo de cine: Familias diversas: derechos, retos y perspectivas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: BIOPOÉTICA DE LA ADOLESCENCIA. IDENTIDADES, CREENCIAS, VÍNCULOS. Autor: Dr. Javier Tapia Balladares. Martes 8 de octubre, de 4:00 a 7:00 p. m. en la Sala de Audiovisuales, 1er. piso, Facultad de Ciencias Sociales. Participantes: Ml. Mariano Fernández Sáenz, profesor, Escuela de Psicología; Dr. Alexander Jiménez Matarrita, profesor, Escuela de Filosofía; M.Sc. Melissa Villalobos García, investigadora, Fundación Omar Dengo; M.Sc. Teresita Ramellini Centella, directora, Escuela de Psicología (moderadora). Información: 2511-6978, correo electrónico: javier.tapiaballadares@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Psicológicas con la colaboración de la Escuela de Psicología y Programa de Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.

CONFERENCIA: CÁTEDRA AMIGHETTI: CARMEN NARANJO, VENTANA Y DIÁLOGO POR VIRGINIA BORLOZ SOTO. Martes 8 de octubre, 6:00 p. m. en el Teatro de Artes de la Facultad de Artes. A cargo de la Magister Virginia Borloz Soto. Información: 2511-8940, correo electrónico: catedraamighetti@gmail.com Organiza: Cátedra Amighetti, Escuela de Artes Plásticas.

RECITAL: DÚO CALVO-PADILLA. Martes 8 de octubre, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell de la Escuela de Artes Musicales . Participantes : Luissana Padilla (piano) y Guido Calvo (violín). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).

ENCUENTRO III ENCUENTRO DE MUJERES DIVERSAS: REPLANTEANDO LA HISTORIA Y LAS RELACIONES DE GÉNERO EN COSTA RICA (SIGLO XIX AL XXI). Miércoles 9 de octubre, 2:00 p. m. en el auditorio de la Escuela de Tecnologías en Salud. Participantes: Dra. María Florez-Estrada Pimentel, investigadora, CIICLA; Dra. Eugenia Rodríguez Sáenz, investigadora, CIICLA; Dra. Vanessa Fonseca González, investigadora, CIICLA; Dra. Tania Camacho Azofeifa, Investigadora adscrita, CIICLA; Dr. Dennis Arias Mora, investigador, CIICLA; M.Sc. Iván Molina Jiménez, investigador, CIICLA; M.Sc. Jairol Núñez Moya, pasante, CIICLA; Lic. José Daniel Jiménez Bolaños, investigador, CIICLA. Información: 2511-1985, Página Web: http://ciicla.ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) en el marco del XXV Aniversario del CIICLA.

CHARLA: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD EN LAS INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. Miércoles 9 de octubre, de 2:30 a 4:30 p. m. en las Aulas: A3 y A4, Sede del Pacífico. A cargo de la Dra. Isabel Gamboa Barboza, investigadora, Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Dirigido a todo público y responsables de proyectos de Acción Social. Información: 2511-1953, correo electrónico: maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr Organiza: Sede del Pacífico.

CONVERSATORIO: CAFÉ MATEMÁTICO: PROBLEMAS DEL MILLÓN Y OTROS PROBLEMAS ABIERTOS. Miércoles 9 de octubre, 4:00 p. m. en Aulas OLCOMA, Ciudad de la Investigación. Información: 2511-3419, correo electrónico: administrativo.cimpa@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA).

CONFERENCIA: 150 AÑOS DEL NACIMIENTO DE MAHATMA GANDHI (1869-1948). Miércoles 9 de octubre, 6:00 p. m. en el auditorio Roberto Murillo de la Facultad de Letras. A cargo de la Mag. Katherine Masís Iverson, profesora pensionada, Escuela de Filosofía. Información: 2511-8380, correo electrónico: inif.fl@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) con la colaboración de la Asociación Costarricense de Filosofía.

PRESENTACIÓN: LEO RODRÍGUEZ PRESENTA SU NUEVO DISCO: MÚSICA LATINA PARA ENSAMBLE DE TROMBONES. Miércoles 9 de octubre, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell de la Escuela de Artes Musicales. Músicos invitados: Martín Bonilla, César Fumero, Marcial Flores e Iván Chinchilla (trombones); Juan Carlos Meza (trompeta); Alejandro Castro (bajo); Alonso López e Isaac Mora (percusión). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).

SIMPOSIO: REPENSAR LA JUSTICIA EN EL CONTEXTO NEOLIBERAL. X ANIVERSARIO DEL NÚCLEO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 9 y 10 de octubre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en la Sala Multimedia, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, Facultad de Ciencias Sociales. Dirigido a profesionales en ejercicio, estudiantes, docentes y público en general. Información: 2511-5007, correo electrónico: recepcion.ets@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Trabajo Social.

MATRÍCULA DE CURSOS DE LESCO. Miércoles 9 y jueves 10 de octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p. m. Matrícula para Lesco 1 es presencial en el Programa de Recursos para la Sordera (PROGRESO). Los demás niveles en línea por medio de la página web. Dirigido a mayores de 18 años. Costo: ¢50.000 (más el 2% del IVA). Información: 2511-4160, correo electrónico: progreso.eoee@ucr.ac.cr Página Web: https://progreso.fundacionucr.ac.cr/admin/index.php?module=auth&view=login Organiza: Escuela de Orientación y Educación Especial.

3ER. CONGRESO GEOLÓGICO UCR. Del 9 al 11 de octubre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el auditorio de la Ciudad de la Investigación. Dirigido a docentes, estudiantes, público en general. Información: 2511-8128. Organiza: Escuela Centroamericana de Geología con la colaboración del Programa de Posgrado en Geología, Centro de Investigación en Ciencias Geológicas.

PRIMERAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. Inscripción abierta hasta el 10 de octubre por medio de correo electrónico. Duración: del 16 al 18 de octubre en auditorios de la Facultad de Ingeniería, Finca 2. Se entregará certificado electrónico de participación. Dirigido a personal docente, administrativo, población estudiantil y público en general. Información: 2511-6642, correo electrónico: jornadas.fi@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII), Facultad de Ingeniería.

CHARLA: RESULTADOS DE INVESTIGACIONES ACADÉMICAS SOBRE ¿CÓMO NOS PREPARAMOS ANTE EL RIESGO A DESASTRES? Jueves 10 de octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. en el auditorio del CICAP, 4.° piso, Edificio CATTECU. Se debe realizar la inscripción en el formulario: https://cutt.ly/FwK3YHV Dirigido a la Comunidad Universitaria. Cupo máximo: 90 personas (debe estar inscrito (a) en el formulario). Información: 2210-2806 / 2511-3757, correo electrónico: daragon@cne.go.cr / grace.madriz@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) y CNE con la colaboración de la Unidad de Desarrollo Estratégico, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (UDESNR), CNE.

CONFERENCIA: POSCOSECHA DE PLANTAS ORNAMENTALES. Jueves 10 de octubre, 9:30 a. m. en la Sala 123, Centro de Investigaciones Agronómicas. A cargo de la Dra. Margrethe Serek, especialista en floricultura, Leibniz University of Hannover, Alemania. Charla impartida en inglés sin traducción. Confirmar asistencia vía telefónica. Información: 2511-3036, correo electrónico: paula.calvo@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA).

TALLER: SIMULACIÓN: ¿CÓMO ATENDER EMERGENCIAS DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL, ECONÓMICA, FÍSICA Y AMBIENTAL? Jueves 10 de octubre, de 1:00 a 3:30 p. m. en el CICAP, 3er. piso, Edificio CATTECU. Inscripción debe realizarse en el formulario: ttps://cutt.ly/FwK3YHV Dirigido a la Comunidad Universitaria. Cupo máximo: 30 personas. Información: 2210-2806 / 2511-3757, correo electrónico: daragon@cne.go.cr / grace.madriz@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y Comisión Nacional de Emergencia (CNE) con la colaboración de la Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (UDESNR) de la CNE.

PRESENTACIÓN: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL INFORME ESTADO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Jueves 10 de octubre, 5:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Participantes: M.Sc. Isabel Román Vega, directora, Programa Latinoamaericano de Doctorado en Educación; Dra. Susan Francis, directora, Programa Latinoamaericano de Doctorado en Educación; M.Sc. Marcela Román Forastelli, economista y profesora, Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer; M.Sc. Gabriela Arguedas Ramírez, directora, Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer (moderadora). Información: 2511-1900 / 2511-4473, correo electrónico: ppesmu@ucr.ac.cr Página Web: http://www.ppesmu.sep.ucr.ac.cr Organiza: Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer.

CONCIERTO BANDA SINFÓNICA INTERMEDIA EAM. Jueves 10 de octubre, 7:00 p. m. en el Anfiteatro Municipal de Cartago. Director: Juan Carlos Meza. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CURSO: ESPECIALIZADO EN DERECHO Y ECONOMÍA DE LA COMPETENCIA. Matrícula abierta hasta el 11 de octubre, por medio de correo electrónico. Duración: los jueves y viernes, del 17 de octubre al 6 de marzo de 2020, de 5:00 a 9:00 p. m. en la Sede Rodrigo Facio. Costo: ¢459.000. Información: 2511-1566, correo electrónico: educacioncontinuaasistente.fd@ucr.ac.cr Organiza: Programa de Educación Continua, Facultad de Derecho con la colaboración de la Escuela de Economía.

IV TORNEO DE HISTORIA DE LA MATEMÁTICA / LOS NÚMEROS NATURALES EN CIVILIZACIONES ANTIGUAS. Fecha límite de inscripción: viernes 11 de octubre, por medio del siguiente link: http://emate.ucr.ac.cr/es/content/iv-torneo-historia-de-la-matemática-los-números-naturales-en-civilizaciones-antiguas / O bien dirigirse a emate.ucr.ac.cr, sección documentos y formularios-IV Torneo de Historia Fecha de la actividad: Miércoles 16 de octubre, de 1:30 a 4:00 p. m. en el Auditorio Edificio Física-Matemática. Esta competencia en tríos, invita a estudiantes universitarios y colegiales a explorar sobre acontecimientos, personajes y problemáticas principales de la historia de los números naturales. Habrán premios para los ganadores y para el público. Información: 2511-6557 / 2511-6551, correo electrónico: educmate.em@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Matemática, Departamento de Educación Matemática.

EXPOSICIÓN: UNOS DÍAS CON HUGO DÍAZ, SACUDIENDO CONCIENCIAS CON HUMOR. Abierta hasta el 18 de octubre en la Galería de Arte SEP (diagonal a la Facultad de Artes). Información: 2511-1400, Página Web: http://www.sep.ucr.ac.cr Organiza: Sistema de Estudios de Posgrado (SEP).

PRESENTACIÓN: INQUILINOS DEL ÁRBOL Y MAGNOLIAS CON ALMANAQUES. Abierta hasta el 20 de octubre / viernes y sábados 7:00 p. m. / domingos, 5:00 p. m. en el Auditorio Abelardo Bonilla, Escuela de Estudios Generales. Costo:¢2.800 (estudiantes con carné y adultos mayores), ¢3.800 (público general), Becarios 5 (gratis). Información: 7076-4659, correo electrónico: Haydee.montero@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales.

PRESENTACIÓN: YO NO SOY CHARLIE O LA MELANCOLÍA DE UNA LENGUA EN FORMOL. Abierta hasta el 27 de octubre / jueves, viernes y sábados, 7:00 p. m. / domingos, 6:00 p. m. en el Teatro Universitario. Costo: ¢6.000 (público general) / ¢4.000 (estudiantes con carné y ciudadanos de oro). Información: 2511-6722, correo electrónico: teatrouniversitario@ucr.ac.cr Página Web: http://teatro.ucr.ac.cr/node/863 Organiza: Escuela de Artes Dramáticas, Faculta de Artes.

EXPOSICIÓN DE PINTURA. GRÁFICAS DEL CAFETAL. Del 1 de octubre al 1 de noviembre en la Vicerrectoría de Acción Social. Información: 2511-3398, correo electrónico: nelson.alpizar@ucr.ac.cr Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Unidad de Gestión Cultural.

CURSOS LIBRES: BALLET, DANZA Y BAILE POPULAR. Agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre en el sótano de Artes Musicales y Gimnasio Universitario. Dirigido a mayores de 16 años. Información: 2511-5876, correo electrónico: procesosapa.obs@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/PracticasArtisticasUCR Organiza: Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos con la colaboración de la Oficina de Bienestar y Salud.