Presidente de Ecuador deberá renunciar si no revierte medidas, dice excanciller

Quito, 4 oct (Sputnik).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, no tendrá otra opción que renunciar en los próximas días si no da marcha atrás en sus polémicas medidas económicas, ya que la población está «harta», dijo este viernes a Sputnik el excanciller Ricardo Patiño.

«Hay solamente dos alternativas: o revierte las medidas o se va a su casa (…) Creo que en los próximos días el presidente podría dejar el cargo a menos que retire las medidas, la gente ya se hartó», dijo a esta agencia Patiño, quien fue canciller entre 2010 y 2016 y ministro de Defensa (2016-2017) del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

El jueves, transportistas ecuatorianos convocaron un paro general contra las últimas medidas anunciadas por el Gobierno, el denominado «paquetazo», especialmente contra la eliminación de los subsidios al combustible.

En el correr de la tarde se unieron otras organizaciones sociales a la protesta.

Moreno decretó estado de excepción para contener las manifestaciones y señaló que las medidas económicas «están completamente en firme».

Las fuerzas de seguridad de Ecuador detuvieron en las últimas 24 horas a 350 personas en las protestas, informó este viernes la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, en conferencia de prensa.

Benefician al gran capital

Patiño dijo a Sputnik que las medidas del Gobierno benefician al gran capital y generan pobreza.

“Estas medidas benefician al gran capital y destruyen la vida de la gente (…) Este Gobierno le sigue dando más prebendas a los grandes capitales; el último año les perdonó en impuestos 4.000 millones de dólares y ahora les disminuye a la mitad el impuesto a la salida de divisas, que es muy importante para cuidar la economía y recaudar”, agregó.

En total, el Gobierno le está regalando 500 millones de dólares más al gran capital, dijo Patiño.

“Lo grave es que se ha consolidado cada vez más un Gobierno de derecha en un país que estuvo 10 años viviendo situaciones de bonanza, de equidad, de progreso, de derecho para los ciudadanos y de golpe, nuestro vicepresidente se entregó a la derecha y al imperio norteamericano a manos llenas”, agregó.

Moreno fue vicepresidente entre 2007 y 2013 durante la administración de Correa.

Patiño dijo que el Gobierno está cumpliendo “al pie de la letra” los deseos de las grandes cámaras de producción y del sistema financiero, y sostuvo que el incremento del precio de las gasolina, a más de un 100 por ciento, va aumentar el precio de los pasajes y de los productos en general, lo que redundará en un mayor empobrecimiento.

El argumento que hace Moreno de que con estas medidas va a haber inversión, no es cierto, opinó el excanciller.

“Con la medida de eliminar los subsidios le está arrebatando del bolsillo de la gente 1.400 millones de dólares, lo que hará disminuir la demanda efectiva (…) El economista John Maynard Keynes decía en 1938 que si se disminuye la demanda efectiva, los empresarios disminuyen sus expectativas y su inversión”, agregó.

Por más que se precarice el trabajo, los empresarios no contratan a más gente si saben que la sociedad no podrá comprar sus bienes o servicios, dijo Patiño.

“Los empresarios no son brutos, no van a contratar a alguien por más que no puedan vender sus productos (…) El Gobierno está destruyendo la economía y empobreciendo a la gente”, agregó.

Gestión de Correa

Las medidas económicas impulsadas por el Gobierno se dan en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno de Moreno afirma que por culpa de la gestión de Correa se ha tenido que incurrir en un préstamo con el FMI.

Sin embargo, Patiño dijo que eso no es cierto, y que todos los indicadores de la gestión anterior han sido positivos, a pesar de que en 2014 hubo una caída del precio del petróleo y una devaluación de las monedas de los países vecinos.

El exministro destacó que el Gobierno de Correa dejó la deuda externa en un 27 por ciento del Producto Bruto Interno, uno de los niveles «más bajos del mundo».

Todos los indicadores, como el de Naciones Unidas y el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, presentan a Ecuador como un «ejemplo de desarrollo», de mejoramiento de los indicadores sociales, seguridad y equidad.

Moreno tuvo que sacar a dos ministros de Finanzas porque le decían que no era cierto que Correa había dejado una gran deuda, dijo Patiño.

«Después puso al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, ése sí le dijo que tenía razón, porque a ellos los habíamos puesto en su lugar (…) Ellos si no aumenta mucho o se reduce un poquito su cuenta bancaria, dicen que el Gobierno es un desastre, no les importa los indicadores sociales. Ese es el problema. Las grandes cámaras empresariales son las que están gobernando y poniendo en riesgo el futuro al país», agregó.

Ecuador afronta dificultades fiscales y de endeudamiento externo, por lo que buscó la ayuda del FMI firmando un préstamo por 4.200 millones de dólares este año, que incluye reformas y ajustes de gasto.

La deuda pública ascendió 55.605 millones de dólares, lo que significa el 49,17 por ciento del Producto Interno Bruto, informó el 7 de junio el diario El Comercio. (Sputnik)