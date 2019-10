Autoridades de Ecuador reportan 477 personas detenidas en el marco de protestas

Quito, 7 oct (Sputnik).- La policía de Ecuador detuvo a 477 personas por actos vandálicos en las protestas contra medidas económicas anunciadas la semana pasada, informó en rueda de prensa la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

«Tenemos 477 personas que han sido detenidas, la mayor parte por estar relacionadas a los actos vandálicos, de cada persona detenida tenemos un registro del lugar, hora, día, nombre, número de cédula e incluso una foto», afirmó Romo en una conferencia de prensa efectuada el domingo por la noche, y citada por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en Twitter.

La semana pasada transportistas convocaron un paro general contra las últimas medidas anunciadas por el Gobierno, especialmente la eliminación de los subsidios al combustible.

A ellos se sumaron otros sectores que han efectuado movilizaciones en distintos puntos del país contra el denominado «paquetazo» económico del presidente Lenín Moreno.

El jueves Moreno impuso el estado de excepción ante la huelga en el transporte público que impedía la libre movilidad de la población y para desactivar actos de grupos «violentos» que, dijo, estaban plenamente identificados.

La ministra agregó que «las detenciones están sometidas a un control de legalidad ante un juez, por eso los números cambian, algunas personas luego de una audiencia son liberadas; he tenido la precaución de reportar todo al defensor del Pueblo y la seguiré teniendo».

Romo aseguró que no hubo «ni una sola persona muerta como resultado de los enfrentamientos, el día de hoy (domingo) hubo una persona que perdió su vida en el arrollamiento en la zona de Molleturo, no fue resultado de un enfrentamiento con la fuerza pública».

Militares retenidos

La ministra reconoció que hubo «militares y policías secuestrados, esto no está bien, no es aceptable y no es cierto que esto sea una manera legítima de manifestarse, están cometiendo una grave falta», advirtió.

El sábado pasado, 50 uniformados fueron retenidos por población indígena en la comunidad Nizag, provincia de Chimborazo (centro-sur), según sostuvo este lunes el diario local El Comercio.

Se trata de tres policías, 38 soldados y nueve oficiales del ejército, entre ellos el comandante de la Zona 6 de la Policía, Fernando Torres.

La gobernadora de Chimborazo, Luisa Loza y la directora de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, intentaban negociar la liberación de los retenidos a través de videoconferencia, según el medio.

La comunidad expuso necesidades de riego y vialidad, entre otras, agregó el medio.

Entre las medidas económicas anunciadas el 1 de octubre por el Gobierno se encuentran eliminar el subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del diésel y la gasolina, suprimir o reducir los aranceles para la importación de maquinaria, equipos y materia prima tanto agrícola como industrial y quitar los gravámenes a las importaciones de tecnología así como el anticipo del impuesto a la renta.

El Gobierno también impulsará reformas laborales para facilitar contrataciones y el trabajo a distancia, entre otras cosas, pero los empleadores aumentarán su aporte en un dos por ciento mensual para las jubilaciones, dijo Moreno en el mensaje a la población.

En cuanto al empleo público, Moreno anunció que los nuevos contratos de empleo del sector público se negociarán con remuneraciones un 20 por ciento más bajas, que los trabajadores aportarán mensualmente un día de su salario y que se les recortarán las vacaciones a 15 días por año, desde los 30 que tenían hasta el momento. (Sputnik)