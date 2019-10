Experto militar explica por qué tiene Rusia más tanques que la OTAN

Moscú, 7 oct (Sputnik). – La superioridad blindada del Ejército ruso con respecto a la OTAN se debe a que Rusia necesita defender sus extensas fronteras en el oeste, en el este y en el sur, declaró a Sputnik el experto militar ruso Ígor Korótchenko.

El medio especializado estadounidense We Are The Mighty comentó antes citando el portal GlobalFirepower.com que Rusia tiene 22.000 tanques y la OTAN solo 11.000 (o 18.000 si se cuentan los de EEUU y Canadá).

«No es ninguna noticia. Las Fuerzas Armadas rusas necesitan muchos blindados para defender todo el territorio del país», dijo Korótchenko, que es director del Centro de Análisis del Comercio Mundial de Armas con sede en Moscú.

En su opinión, los medios que hablan del excesivo número de tanques rusos «pretenden atribuirle a Rusia intenciones agresivas», pero en la realidad no es así.

El experto señaló que la superioridad en tanques del Ejército ruso no surgió recientemente y recordó que la Unión Soviética siempre tuvo más blindados que los países de la OTAN en su conjunto. (Sputnik)