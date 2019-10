Erdogan anuncia el inicio del operativo militar de Turquía en el norte de Siria (vídeo)

Ankara, 9 Oct (RT/Sputnik).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado este 9 de octubre a través de su cuenta de Twiter el inicio del operativo militar ‘Fuente de paz’ en el norte de Siria.

De acuerdo al mandatario, «las Fuerzas Armadas de Turquía junto con Ejército Sirio Libre» han empezado el ataque contra las milicias kurdas— a las que Ankara considera terroristas— «y el Estado Islámico» en esta zona del país árabe.

«Nuestro objetivo es destruir el corredor del terror que está tratando de establecerse en nuestra frontera sur y traer la paz a la región«, ha aseverado el líder turco.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.

