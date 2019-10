La revista EP Today acusada de engañar a sus lectores por usar materiales del canal RT

Moscú, 10 oct (Sputnik).- Los analistas europeos del proyecto EU vs Disinfo que lucha contra la supuesta desinformación rusa acusaron a la revista EP Today (Parlamento Europeo Hoy) de engañar a sus lectores porque usa materiales de RT, publicó la cadena de televisión rusa en su página web.

«Los analistas europeos califican la actividad de EP Today de ‘lavado de información’ que confunde a los lectores», informó RT al señalar que cuando el medio usaba solo el contenido de Voice of America, «no le importaba a nadie».

Los analistas de EU vs Disinfo revelaron en un informe que la web EP Today, que se define como medio para eurodiputados, en realidad no tiene nada que ver con la Eurocámara y casi todos los materiales que publica se toman de otros medios, en particular RT.

Así, según el proyecto, el 47 por ciento del contenido de la web de EP Today «copia textualmente artículos de RT.com».

Los autores de la investigación destacan que hasta el 24 de octubre de 2018 EP Today usó exclusivamente el contenido de Voice of America y después amplió la gama de medios, llegando a copiar casi la mitad de artículos de RT sin introducir cambios.

EU vs Disinfo considera que RT fue elegida por su política del uso de materiales así como por una mayor audiencia.

Diversos medios rusos llevan sufriendo en los últimos años ataques en Occidente, donde son calificados de «fuentes de desinformación».

En noviembre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que llama a contrarrestar la labor de esos medios, en la que presentaba como principales amenazas para la Unión Europea (UE) a Sputnik y RT.

Además, varios políticos, incluyendo senadores y congresistas estadounidenses, y el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, acusaron a ambos medios de interferir en las elecciones de EEUU y Francia.

Moscú califica estas acusaciones de totalmente infundadas y destaca la ausencia de hechos que las prueben.

La directora de RT y Sputnik, Margarita Simonián, denunció que medios rusos sufren acoso en el extranjero por ofrecer una opinión alternativa. (Sputnik)