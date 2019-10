Fallece Alexéi Leónov, el primero en realizar una caminata espacial

Así informó a Sputnik el servicio de prensa del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin.

El funeral de Leónov tendrá lugar el 15 de octubre en las afueras de Moscú, anunció.

Leónov fue galardonado con la condecoración de Héroe de la Unión Soviética dos veces. La primera de ellas fue por realizar la primera caminata espacial de la historia el 18 de marzo de 1965.

Durante aquella misión se tuvo que enfrentar a una situación de emergencia cuando la escafandra se le infló, limitando su movilidad. No obstante, el cosmonauta mantuvo la compostura y logró volver a la nave espacial de un modo improvisado.

Otra hazaña histórica la realizó en julio de 1975, al llevar a cabo el primer acoplamiento entre las naves de dos países diferentes.

Agregó que «Putin siempre admiró el coraje de Leónov (…) enviará un telegrama de condolencias a sus familiares y amigos próximamente».

También expresaron sus condolencias las agencias espaciales la NASA y la ESA.

«Nos apena la pérdida del legendario cosmonauta de Roscosmos [agencia espacial rusa] Alexéi Leónov, quien fue el primer hombre en dar un paseo en el espacio el 18 de marzo de 1965», tuiteó la NASA.

We’re saddened by the loss of legendary @roscosmos cosmonaut Alexei Leonov who became the first human to walk in space on March 18, 1965. His venture into the vacuum of space began the history of extravehicular activity that makes today’s @Space_Station maintenance possible. pic.twitter.com/8EavxJd5R1

— NASA (@NASA) 11 de octubre de 2019